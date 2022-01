138 734 Euro für „Häfler helfen“

In den nächsten Tagen werden die Dankesbriefe und Spendenbescheinigungen verschickt. Wer an „Häfler helfen“ gespendet hat, aber keinen Brief erhält, erreicht Martin Rebmann unter Telefon 07541/370 041.

Auch in der vergangenen Weihnachtsaktion von „Häfler helfen“ geben die Bürgerinnen und Bürger ein Zeichen der Solidarität mit den Armen in der Stadt: Sie spendeten insgesamt 138 734 Euro. Damit haben die katholische und die evangelische Gesamtkirchengemeinde in Friedrichshafen auch 2022 wieder die Möglichkeit, den Bedürftigen schnell und unbürokratisch zu helfen.

Über die Vergabe der Gelder entscheiden das katholische Stadtdiakonat unter der Leitung von Martin Rebmann sowie Sabine Hornig von der evangelischen Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung mit ihrer Kollegin Dagmar Neuburger.

50 Erstspender sind dabei

„Insgesamt gab es 724 Spendeneingänge“, sagt Martin Rebmann. „Davon sind gut 650 feste Spenderinnen und Spender. Es gibt aber auch etwa 50, die zum ersten Mal gespendet haben.“ Das Gros der Spendensumme verteilt sich auf Beträge bis 500 Euro. „Es gab 214 mal 100 Euro, 156 mal 50 Euro, 83 mal 200 Euro und 25 mal 500 Euro“, gibt Martin Rebmann einen Überblick.

Er freut sich besonders über die große Zahl der Überweisungen, die zeigen, dass „Häfler helfen“ auf einer Basis des Gemeinsinns aufbauen kann. Auch viele kleinere Spenden zwischen 20 und 40 Euro gingen ein. Hinzu kommen höhere Spenden: Elfmal wurden 1000 Euro überwiesen, 2000 Euro kamen von der „Krone“ in Raderach. Großspenden gab es auch bei dieser Aktion wieder von Oberbürgermeister Brand (20 000 Euro) und der Fränkel-Stiftung (10 000 Euro).

Die Corona-Krise setzt viel Hilfsbereitschaft frei

„Krisen setzen unglaublich viel Gutes frei“ – so erklärt sich der katholische Dekan Bernd Herbinger das sehr erfreuliche Ergebnis mitten in der Pandemie. „Gerade wenn die Wurzeln der eigenen Existenz bloßliegen, fragen sich viele Menschen: Wie geht es erst den wirklich Armen?“ Er ist froh, dass den Spenderinnen und Spendern offenbar bewusst ist, dass aus der Armut so einfach nicht herauszukommen ist.

„Die Häflerinnen und Häfler könnten die Zahlungen ja auch einstellen, weil sie glauben, dass das Loch der Armut doch irgendwann einmal gestopft sein müsste“, sagt er. Danach sieht es aber nicht aus. Für die Freigebigkeit im Namen der Mitmenschlichkeit ist Dekan Herbinger ebenso dankbar wie Sabine Hornig und Martin Rebmann, die bei ihrer täglichen Arbeit auf vielfältige Notlagen stoßen. SZ-Lokalleiter Martin Hennings freut sich, dass die Berichte über „Häfler helfen“ zu einer solchen Spendenbereitschaft beitragen konnten.

Geringverdiener aus der Gastronomie wurden häufig unterstützt

Besonders hart getroffen hat die Pandemie in Friedrichshafen Geringverdiener, die zuvor in der Gastronomie und der Hotellerie beschäftigt waren. Viele von ihnen stammen aus den Balkan-Staaten und suchten, arbeitslos geworden, nun Rat und Hilfe. Auch verzögerte Auszahlungen des Kurzarbeitergeldes waren ein großes Problem. „Aber“, betont Sabine Hornig, „es geht ja gerade nicht nur um fehlendes Geld. Über das Materielle reden die Menschen oft erst, wenn sie über ihre komplexen Probleme einmal mit uns sprechen konnten.“

Es gibt Menschen die sich gar nicht trauen, nach Geld zu fragen. Martin Rebmann

Nur ein einziges Mal sei habe sie in ihrer Sprechstunde eine Person mit ausgeprägter Anspruchshaltung erlebt, erinnert sich Hornig, und auch das liege Jahre zurück. „Es gibt Menschen die sich gar nicht trauen, nach Geld zu fragen“, betont auch Martin Rebmann.

Ausfüllen der Anträge ist für viele eine Hürde

Armut zehrt an den Nerven. Menschen, denen es am Nötigsten fehlt, fühlen sich in oft hilflos in einem Hamsterrad gefangen – gerade wenn sie Kinder zu versorgen haben. Bei Sabine Hornig trudelt so manches Elternteil ein, das viel zu gestresst ist, um einen Antrag über staatliche Hilfsgelder richtig auszufüllen – weil es dazu innere Ruhe braucht.

„Es gibt überhaupt kaum noch Leute, die den Armen beim Ausfüllen von Anträgen helfen. Und das vergrößert die Notlagen weiter“, sagt Sabine Hornig. Oft sei es für die Betroffenen schwer, überhaupt an die nötigen Unterlagen zu kommen. Auf Ämtern werde ihnen lapidar erklärt, sie sollten sich die Anträge eben im Internet herunterladen, sagt Sabine Hornig. Und mit diesem wenig hilfreichen Satz würden sie dann allein gelassen.

Nicht nur Spenden sind wichtig

Sabine Hornig und Diakon Rebmann ist es deshalb wichtig, den Menschen, die zu ihnen kommen, auf Augenhöhe zu begegnen. Erleichtert wird das durch die Spenden von „Häfler helfen“. Denn das Wissen, dass diese Finanzmittel vorhanden sind, ermöglicht eine Atmosphäre, in der die Aussprache über die schwierigen Lebensumstände ebenso wichtig ist wie das Geld zur Linderung der Nöte.