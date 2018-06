130 Händler bieten am Sportplatz ihre Waren an

Der Fußballverein Weithart lädt am Samstag, 7. Juli, von 8 bis 16 Uhr zum vierten Waldflohmarkt ein. Abends ist gemütlicher Ausklang. Am Waldrand, rund um den Sportplatz, werden 130 Händler ihre Ware anbieten. Schöner kann eine Flohmarktkulisse kaum sein. Der Waldflohmarkt erweist sich als Magnet in der Region. Rund 50 Mitglieder des Fußballvereins und befreundete Helfer arbeiten aktiv am Erfolg des Waldflohmarktes.

Der erste Waldflohmarkt wurde sofort zum vollen Erfolg und seitdem freuen sich Händler und Käufer auf diesen ganz besonderen Sommertag. Es war die Idee von Andreas Walter. Er verantwortet jedes Jahr dieses große Event. Die Aufgaben sind aufgeteilt worden. Der Fußballverein sichert mit dem Erlös aus dem Waldflohmarkt den Spielbetrieb und macht die Jugendarbeit.

Jedes Jahr werden es mehr Aussteller. Bei der Anmeldung herrscht Andrang. Dieses Jahr sind es 100 Händler, die bereits da waren, und 30 neue. „Es gibt eine Warteliste. Das Interesse ist so groß, wir haben nicht für alle Platz“, berichtet Harald Wurz, der mit Anja Vetter das Marketing-Team bildet.

„Dieses Jahr gibt es wieder Musik auf dem Flohmarkt“, kündigt Harald Wurz an. Es ist bereits Tradition, dass hier und dort Klänge zu hören sind. Teilweise musizieren sogar die Händler selber an ihren Ständen. Die Weitharter Jugendkapelle und die Flötenkinder werden spielen. Zwischen 15 und 16 Uhr spielt das Gitarrenduo Feranto aus Krauchenwies.

Die Mitglieder des Fußballvereins bewirten die Flohmarktbesucher. Erster Vorsitzender Benjamin Walter und Markus Fröscher sind dafür zuständig. Das Geschehen im Sportheim leitet Chrissi Geertz. Zum Mittagstisch gibt es Saumagen, später Kaffee und Kuchen. Im Schatten der hohen Bäume wird es angenehm sein, ein wenig zu rasten. Das Highlight beim Waldflohmarkt sind die originellen Verkaufswägen des Fußballvereins. Sie werden von den Mitgliedern des Vereins auf dem Rundweg von Stand zu Stand geschoben, um die Händler zu bewirten. Auch die Besucher kaufen sich gerne zwischendurch einen Kaffee oder eine Flasche Wasser und etwas zu essen.

Der Fußballverein betreibt einen eigenen Flohmarktstand unter der Leitung Ewald Neher. Er organisiert die Spendenaktion für DKMS. Die Sportler bestücken den Weithartstand mit Ware und verkaufen sie. Der Erlös wird gespendet.

Für die Kinder gibt es auf dem Fußballfeld wieder Attraktionen. Der Wassersprinkler wird bei hochsommerlichem Wetter für viel Spaß sorgen. Die Bälle liegen für die sportlichen Kinder aus, die Lust haben, ihre kleine WM zu spielen. Für die Eltern ist es geschickt: Sie können in Ruhe den Rundgang machen und von Weitem einen Blick auf ihre Kindern haben.

Am frühen Morgen reisen die Händler an. Für die Organisation des Auf- und Abbaus der Stände sind Robert Lauer und Kevin Müller verantwortlich. Die Zufahrt muss gut organisiert sein, damit das Anliefern und Ausladen der Waren gut klappt. In zwei Stunden sollten alle fertig sein. „Im vergangenen Jahr kamen die ersten schon um 3.30 Uhr morgens und warteten auf uns“, berichtet Harald Wurz. (vr)