125. Todestag: Fünf-Seen-Land ehrt „Märchenkönig“

Starnberg (dpa/tmn) - Den 125. Todestag ihres „Märchenkönigs“ Ludwig II. begehen die Bayern mit einem umfangreichen Festprogramm. Höhepunkt am 13. Juni, dem Todestag des Monarchen, soll eine Messe um 10.30 Uhr in der Votivkapelle am Starnberger See sein.

Der Tourismusverband Starnberger Fünf-Seen-Land rechnet dabei mit rund 2000 Besuchern. Im Anschluss startet ein Dampfer eine Rundfahrt bis zu der Stelle, an der 1886 König Ludwigs Leiche gefunden wurde.

Abends können „Königs-Touristen“ auf dem Galerie-Katamaran „MS Starnberg“ bei Anekdoten aus Ludwigs Leben und Wagner-Musik das „Ludwig-Drei-Gang-Menü“ einnehmen. In der Festsaison von April bis Oktober machen außerdem viele Hotels den Ludwig-Fans besondere Angebote mit Königsmenüs, Radtouren und Besichtigungsfahrten. Den „Märchenkönig“ aus neuzeitlicher Sicht präsentiert vom 1. Mai bis 16. Oktober eine Ausstellung im Kaiserin Elisabeth Museum im historischen Bahnhof in Possenhofen, einem weiteren Ort am Starnberger See.