125 Jahre Bendel Augenoptik

Ein bisschen Geschichte ...

Josef Bendel, Uhrmachermeister, geboren am 1. Oktober 1873 in Wurzach, war Sohn des Kaufmanns Josef Anton Bendel. Schon früh in seiner Jugend verlor Josef Bendel beide Eltern. Er wuchs größtenteils bei seinen Großeltern auf. Keines der Kinder war beim Tod der Eltern älter als 10 Jahre. Mit 6 Jahren kam er zu Verwandte mütterlicherseits nach Steinenbach bei Aulendorf. Am 1 Mai 1887 begann Josef Bendel die Lehre zum Uhrmacher bei Thomas Schilling in Biberach. 1890 bestand er seine Gesellenprüfung und ging als Geselle auf Reisen. Ob Odenwald, Hanau, Frankfurt, Kassel, Minden, Hannover oder Bremen - eigentlich wollte er nach Amerika.

Josef Bendel als Uhrmachergeselle in Bremen – 1890.

Auch auf einen Dampfer hatte er sich schon eingeschmuggelt, wurde aber früh entdeckt und herb wieder an Land gesetzt. 1887 kehrte er zurück nach Biberach bis es Ihn 1893 nach München zog.

Die Geschwister Julie, Pia und Josef Bendel 1892 in München.

1897 bekam er mit, dass die Waffenschmiede "Lieb" seine Laden- und Geschäftsräume vermieten möchte. Daraufhin eröffnete Josef Bendel am 02. Februar in der Viehmarktstr. 4 ein Uhrengeschäft.

Am 20.09.1897 führte er Anna Breitenmoser vor den Traualtar.

Anna und Josef Bendel – 1932.

Eine Zeitungsanzeige um das Jahr 1910

Am 25. Juli 1899 kaufte er das Haus in der Ulmerstrasse 50, heute die Bürgerturmstrasse 14.

Das Haus Bürgerturmstraße 14, aufgenommen am 29. September 1935. Beim Hauskauf 1899 war es noch Ulmer Straße 50.

1924 war der Schwiegersohn Rupert Fleisch mit im Geschäft und es wurde neben der Augenoptik auch eine Fotoabteilung eröffnet sowie Nähmaschinen vertrieben. Die Fotoabteilung musste dann nicht nur wegen Materialknappheit, sondern auch wegen Wohnungsbeschaffenheit aufgegeben werden.

Am 12. April 1945 morgens gegen 10 Uhr ertönten in Biberach die Sirenen. Sieben Jagdbomber kreisten über der Unterstadt, dreimal umflogen sie die Bahnhofgegend, dann setzten Sie zum Anflug an und lösten ihre Bomben. Stark betroffen war die Ulmertor Strasse aber auch die Bahnhofstrasse, Pflugstrasse und der Obstmarkt. Darunter auch das Geschäftshaus von Josef Bendel am Obstmarkt 4 was auch das Wohnhaus von Rupert und Julie Fleisch war, die sich kurz vorher ins Vorderhaus (Bügerturmstrasse 14) in Sicherheit gebracht hatten. Das Geschäft mit Fahrräder und Nähmaschinen wurde komplett vernichtet. Der Wiederaufbau begann.

Zwischendurch hatte die Firma Josef Bendel nicht nur Uhren, sondern auch Fahrräder, Nähmaschinen, Schreibmaschinen und für eine kurze Zeit sogar Autos.

Seit der Gründung 1897 waren in der Firma (Lehrlinge und Gesellen) als Uhrmacher 58 Personen angestellt, 23 als Mechaniker, 22 im Büro tätig, 45 in der Augenoptik und 15 in der Hörakustik tätig.

Josef Bendel starb am 26.02 1949 im Alter von 76 Jahren.

Seit 1949 führte Rupert Fleisch die Firma. Auch er hatte einige Schicksalsschläge hinter sich. Geboren in Langenschemmern, war er Uhrmacher in Köln und verlobte sich 1922 mit Julie Bendel. 1924 kam er und seine Frau aus Köln zurürck und trat als Mitarbeiter in die Geschäfte des Schwiegervaters ein.

Julie und Rupert Fleisch an ihrem Hochzeitstag am 11. September 1922.

Im März 1926 kam Erich Fleisch zur Welt und ein Jahr später im Juli folgte Edeltraud Fleisch.

Familie Fleisch: Erich, Vater Rupert, Edeltraude, Henriette Eisinger und Mutter Julie an Weihnachten 1935. Erich Fleisch, Mutter Julie Fleisch und Edeltraude Fleisch, Januar 1928. Kommunionsfeier von Erich Fleisch, 19.4.1936: 1-Pia Leger, 2-Max Fleisch, 3-Johanna Fleisch, 4-Hans Herter, 5-Wilhelm Leger, 6-Klara Bleicher, 7-Elisabeth Fleisch, 8-Richard Leger, 9-Gertrud Fleisch, 10-Anna Bendel, 11-Traudel Fleisch, 12-Josef Bendel, 13-Erich Fleisch, 14-Karl Fleisch, 15-Julie Fleisch, 16-Martha Fleisch. 1 von 1

Die Uhrenwerkstatt Bendel im Jahre 1935. Von links nach rechts: Josef Moll, Josef Bendel, Rupert Fleisch.

Leider verstarb nach langer Krankheit Julie Bendel sehr früh, im Alter von 37 im Jahr 1937 verstarb Sie und hinterließ Mann und 2 Kinder. Rupert Fleisch vermählte sich im Jahr 1939 wieder und 1941 wurde Dieter Fleisch geboren. Er führte von 1949 das Geschäft bis zum Tod von Anna Bendel 1957.

Rupert Fleisch starb im März 1959 an den Folgen eines Schlaganfalls.

Ladenumbau Bürgerturmstraße 14, April 1971. Ladenumbau vom Juni-Juli 1985. Bei den umbauarbeiten der Bürgerturmstraße 14, 1955. Ladenumbau vom April 1971. 1 von 1

Erich Fleisch, geboren am 27.03.1926, trat 1941 in die Lehre als Uhrmacher bei seinem Vater Rupert ein. 1943 legte er die Gesellenprüfung ab und übernahm dann als Uhrmachermeister das Geschäft am 01. Juni 1957.

Erich Fleisch an der Werkbank, 1943.

Im Jahr 1966 stieg Dieter Fleisch nach Ablegen der Meisterprüfung als Augenoptiker, mit ins Geschäft ein. 1971 wurde die Fotoabteilung geschlossen und im Dezember 1972 wurde die Sparte Schmuck aufgelöst und man hat sich immer mehr spezialisiert auf Uhren und Optik.

1973 wurde dann die Uhrenabteilung in den Obstmarkt 4 verlegt und die Hörakustik kam hinzu. Auch Erich Fleisch hatte schwere Schicksale zu verkraften. 1992 verstarb zuerst seine Frau Hanne und im November 1993 starb überraschend sein Bruder Dieter an einem Herzinfarkt. Eigentlich wollte er in den Ruhestand gehen nun kam wieder alles auf Ihn zu.

Die ganzseitige Anzeige in der Schwäbischen Zeitung zum 100 Jubiläum im Jahr 1997

Am 13. März 2018 kurz vor seinem Geburtstag verstarb Erich Fleisch. Er liebte seinen Beruf und das Geschäft, das sein Opa aufgebaut hatte und er war froh, dass das es in Familienhänden weitergeführt wurde. Dafür hatte er sich auch im Alter geopfert.

2003 wurde dann die Abteilung Hörakustik an Herrn Florian Theurer verkauft.

Im Jahr 2015 wurde auch das Uhrengeschäft im Obstmarkt geschlossen.

Seitdem Tod von Erich Fleisch am 13.03.2018 führt und leitet Johannes Fleisch das Unternehmen mittlerweile in der 4. Generation.

Johannes Fleisch, geb am 18.07.1980, fing im September 1997 zum 100 jährigen Jubiläum die Ausbildung als Augenoptiker bei der Firma Josef Bendel an. Im April legte er erfolgreich seine Meisterprüfung ab und war bis August 2005 in verschieden Städten als Augenoptikermeister tätig.

Im September 2005 kam er zurück nach Biberach und stieg in der Firma Josef Bendel mit ein. 2015 bildete er sich zum Optometristen weiter. Mittlerweile führt er erfolgreich das Geschäft in 4. Generation weiter und hat sich auf Augenoptik, Kontaktlinsen und Optometrie spezialisiert.

Wir, die Firma Josef Bendel legen Wert auf Funktion und die Gesundheit vom gesamten visuellen System Auge und haben uns der RAL Zertifizierung angeschlossen. Momentan haben ca. 40 Optiker Deutschlandweit diese Zertifizierung. Auch im Bereich Kontaktlinsen sind wir unterwegs und passen nicht nur die Klassischen Tages und Monatskontaktlinsen an, sondern auch formstabile Kontaktlinsen mit all seinen Facetten, wie nach Hornhauttransplantat, Hornhautdeformation aber auch die Myopiekontrolle, um die Kurzsichtigkeit zu verlangsamen, vor allem bei Kindern finden sie bei uns.





