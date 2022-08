121. Deutscher Wandertag im Remstal – Das Wanderevent

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Scheer/Sigmaringendorf - 121. Deutscher Wandertag im Fellbach. Unter dem Slogan „Genieße das Wandertal“ startete am 3.-7.8. 2022 das große Wanderevent. Die Stadt Fellbach wurde zur Wandertagshauptstadt – der Treffpunkt für Wanderer aus allen Gebietsvereinen aus Deutschland. Mit über 400 Veranstaltungen rund ums Wandern, da ist für jeden etwas dabei. Über 200 geschulte Wanderführer des Schwäbischen Altvereins zeigten den Gästen des Wandertages das Remstal und den schwäbischen Wald als Wanderregion mit vielen Weinbergen und einer landschaftlichen Vielfalt im Süden.

Der letzte Deutsche Wandertag war auf dem Gebiet des Schwäbischen Albvereins 1992 in Friedrichshafen. Vom Oberen Donau Gau besuchten Mitglieder aus der Ortsgruppe Sigmaringendorf und Scheer die Abschlussveranstaltung mit der Wimpel Wanderung. Nach der Anfahrt von der Donau über die Schwäbische Alb nach Fellbach zur Neuen Kelter führte der Gauwanderwart des Oberen Donau Gaus die kleine Gruppe durch die Weinberge des Kappelbergs zur Grabkapelle auf dem Rotenberg. Dort erwartete uns eine tolle Aussicht bis zum Stuttgarter Fernsehturm, über das Neckartal und Stuttgart. Über einen Höhenweg am Rande eines Naturschutzgebiets mit Blick auf Fellbach ging es zurück zur Neuen Kelter. Nach einer kleinen Erfrischung begaben wir uns zum Aufstellungsplatz für den Wimpel Umzug durch die Stadt. Viele Zuschauer standen an dem Umzugsweg bis zur Schwabenlandhalle. Auf dem Platz vor der Halle waren viele Wanderer mit ihren Wimpeln versammelt. Für uns ging es nach einer kleinen Rast wieder zur Kelter zurück.

Mit vielen guten Eindrücken von einer herrlichen Landschaft, die es zu Erwandern gilt, fuhren wir über die Alb nach Hause. Der nächste Deutsche Wandertag findet 2024 wieder in einer anderen Region statt.