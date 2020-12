12. Dezember: Leise rieselt der Schnee

Ochsenhausen (sz) - Der Text des Liedes „Leise rieselt der Schnee“ wurde 1895 von Pfarrer Eduard Ebel gedichtet. Zunächst wurde das Gedicht unter dem Titel „Wintergruß“ veröffentlicht. Oftmals wird auch die Melodie seiner Urheberschaft zugeschrieben, tatsächlich hat aber Ebel eine Volkswiese aufgegriffen und leicht verändert.

Für den Dichter war Leise rieselt der Schnee ein Kinderlied für die vorweihnachtliche Winterszeit. Seine Absicht war, Kindern die Vorfreude auf Weihnachten nahe zu bringen. „Freue Dich, Christkind kommt bald“ heißt es am Ende aller drei Strophen. In den jeweils drei Zeilen davor spannt Ebel einen Bogen vom Winter bis zum Weihnachtsabend.

In der ersten Strophe skizziert Ebel eine Winteridylle, eine Märchenlandschaft, wie sie Kinder lieben. In diese Idylle hinein kommt das Christkind.

Die zweite Strophe wirft einen Blick ins Innere des Menschen, das ein Gegensatz zu der Idylle ist. „Still schweigt Kummer und Harm“ beschreibt unsere Sorgen. Zum Glück kommt bald das Christkind, so dass die „Sorge des Lebens verhallt“.

In der dritten Strophe ist es endlich so weit. Dienen die ersten zwei Strophen als Hinführung, kündet der Chor der Engel das Christkind nun musikalisch an. Untermalt werden diese Szenen von einer getragenen Melodie, die langsam und dennoch kraftvoll daherkommt, immer eine tiefe, innere Freunde ausstrahlend. Dazu passt das Resümee, das jede Strophe als Verheißung beschließt: Freue dich, Christkind kommt bald. Heute ist das Lied fester Bestandteil der Adventszeit, das wie kaum ein anderes Lied die erwartungsvolle Stimmung der Kinder in der Vorweihnachtszeit widerspiegelt.

Das Video finden Sie hier: www.landesakademie-ochsenhausen.de