115 Mann kämpfen gegen das Sauwetter

Es schüttet wie aus Eimern am Reservistentag 2010 in Ellwangen. Tapfer trotzen 115 Mann dem Dauerregen und erkunden bei einer fiktiven UN-Mission als Militär-Patrouillen die Region. Unter Wettkampfbedingungen beweisen sie ihre militärischen Fähigkeiten. Am Ende hat Bayern die Nase vorn.

Von unserer Mitarbeiterin Petra Rapp-Neumann

Dunkle, regenschwere Wolken, soweit das Auge reicht. Es ist der Tag der Reservisten der Bundeswehr in Ellwangen, deren Verband sein 50-jähriges Jubiläum feiert. Auf einem zirka 15 Quadratkilometer großen Areal nahe der Stadt tragen 23 Mannschaften der Landesgruppe Baden-Württemberg und Gäste aus Bayern, insgesamt 115 Mann, ihren ersten Landeswettkampf aus und stellen sich fiktiven, aber realistisch inszenierten Aufgaben. Vom Schießwasen fährt man mit Bundeswehrfahrzeugen zu den Wettkampfstationen im Gelände. Ein Bild vor Ort machen sich auch Ellwangens Oberbürgermeister Karl Hilsenbek und Rainaus Bürgermeister Achim Krafft.

Die Reservisten müssen einen Marsch von rund 22 Kilometern bewältigen und an den nicht extra gekennzeichneten Wettkampfstationen sofort lage- und auftragsgerecht reagieren müssen. Alle zwanzig Minuten trifft eine Gruppe von fünf Soldaten an einer der Stationen ein. Der Dienstgrad spielt keine Rolle, die meisten sind Feldwebel und Unteroffiziere. In einem Feldlager irgendwo zwischen Dalkingen und Neunheim wird eine Explosion simuliert. Es knallt, es brennt, Rauch steigt auf, Hilfeschreie werden laut. Die Patrouille muss vom Feuer bedrohte Personen retten, Sanitätern übergeben, das Feuer löschen. Leider versäumt sie, einen mit Sprengstoff beladenen Lastwagen aus der Gefahrenzone zu entfernen – nur 85 Punkte von maximal 150, die in der Bewertung durch Begleitoffiziere erreicht werden können.

Am Bucher Stausee wird „die behelfsmäßige Gewässer-Überwindung mittels einer Schlauchbootschleuse“ geübt. Zu Deutsch: Die Soldaten müssen mit dem Schlauchboot an einem Seil den See überqueren. Das Seil ist glitschig, aber es klappt gut, keiner geht baden. Was allerdings nicht weiter schlimm gewesen wäre, denn alle sind ohnehin nass bis auf die Knochen. Am Ufer schaut im strömenden Regen Brigadegeneral Johann Berger, Kommandeur des Wehrbereichs IV, zu. Er ist eigens aus München angereist.

Mitten im Matsch werden „Einheimische“ am Betreten eines Minenfelds gehindert. An anderer Stelle ist ein Militärfahrzeug angesprengt worden, die Soldaten müssen Erste Hilfe leisten, abgetrennte Finger bergen. An einer illegalen Straßensperre mit schwer bewaffneten Aufständischen ist Diplomatie gefragt, bei der Beantwortung sicherheitspolitischer Fragen eines TV-Kamerateams Geschick im Umgang mit den Medien. In einem Hinterhalt müssen die Reservisten zur eigenen Verteidigung und zum Schutz von Zivilisten schießen. Und immer müssen sie eine ordnungsgemäße Meldung absetzen, sprich funken oder durchtelefonieren.

Abends ist Schlussappell mit Siegerehrung, hochkarätigen Gästen und dem Luftwaffenmusikkorps 1 München-Neubiberg. Ein eisiger Wind fegt über den Marktplatz. Baden-Württembergs Innenminister Heribert Rech überreicht der Bezirksgruppe Oberbayern den Pokal für den ersten Platz und den Gesamtsieg. Den Pokal für Platz 2 übergibt OB Hilsenbek an die Mannschaft der Bezirksgruppe Oberfranken. Den dritten Platz belegt die Kreisgruppe Mittlerer Oberrhein 1, die auch einen Sonderpreis für die beste Wettkampfstation erhält. Ihren Pokal bekommt sie vom stellvertretenden Verbandspräsidenten und Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter.