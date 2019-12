1100 Euro für das Kinderhospiz „St. Nikolaus“

Wangen (sz) - Am Tag der offenen Tür im Kinderhospiz „St. Nikolaus“ in Bad Grönenbach haben die Veranstalter des Kunst- und Handwerksmarktes im Evangelischen Gemeindezentrum einen Spendenscheck in Höhe von 1100 Euro übergeben. Diese Spende war beim Kunst- und Handwerksmarktes Anfang November zusammengekommen.

Die Veranstalter bedanken sich laut Pressemitteilung bei der großen Anzahl an Besuchern, die großzügig gespendet, wie auch bei den Ausstellern, die ebenfalls zu den Spenden beigetragen hätten. Bei der Übergabe des Schecks seien die Verantwortlichen von „Sankt Nikolaus“ sehr erfreut über die Spende gewesen, heißt es weiter. Sie hätten sehr nachhaltig gezeigt, wie notwendig solche Spenden seien, um ihre Arbeit fortzusetzen. Das ermutige die Veranstalter, auch im nächsten Jahr wieder einen Kunst- und Handwerksmarkt auszurichten.