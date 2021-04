1000 Impfdosen extra für Kempten

Eine Extra-Lieferung mit 1000 Dosen des Impfstoffs Astra-Zeneca ist in Kempten angekommen. Der Impfstoff soll an Menschen über 60 verabreicht werden. Einer der ersten war Thomas Kreuzer. Mit seiner Impfung will er Mut machen für den Wirkstoff von AstraZeneca.

„Eine Impfung ist der einzige Weg aus der Pandemie“, sagt der Vorsitzende der CSU-Landtagsfraktion. Kreuzer war am Montagmorgen im Impfzentrum Kempten und hat sich mit Astra-Zeneca gegen das Coronavirus impfen lassen. „In dieser Woche werden alle über 60-jährigen Abgeordneten von der Bereitschaftspolizei geimpft“, sagt der Kemptener CSU-Vorsitzende, der in wenigen Wochen 62 Jahre alt wird. Er habe seinen Termin in München gern gegen einen in seiner Heimatstadt getauscht.

„Ist es schon vorbei“, fragte Kreuzer die medizinische Fachangestellte Sabine Schmid. Für sie sind die Impfungen in der ehemaligen Artillerie-Kaserne an der Kaufbeurer Straße zur Routine geworden. Ruhig zieht sie die Spitzen auf. Nach dem kleinen Piks nehmen die Patienten zehn Minuten lang Platz im Wartezimmer. So wie Kreuzer.

120 000 Menschen leben in und um Kempten. „Doch davon sind erst 24 000 zur Impfung registriert“, sagt BRK-Kreisgeschäftsführer Alexander Schwägerl. Eine Registrierung auf impfzentren.bayern ist auch Voraussetzung, um einen der 1000 Sondertermine zu bekommen. Denn erst dann kann man sich auf der Homepage des BRK Oberallgäu einen Wunschtermin auswählen. Die Buchung dieser Sondertermine ist ab Mittwoch, 14. April, möglich. Die Sondertermine gibt es dann vom 19. bis 21. April jeweils von 10 bis 14 und 16 bis 20 Uhr.

Täglich 300 bis 400 Menschen werden in der Kaserne gegen das Coronavirus geimpft. Dazu kommen 300 in den mobilen Impfzentren in Kempten (Margaretha- und Josephinen-Stift, JUFA, Pfarrzentrum St. Ulrich, Mehrgenerationenhaus Sankt Mang und Altstadthaus) sowie im Altlandkreis.