1000 Gäste feiern mit DJ Ötzi in Kolbingen

Kolbingen (ber) – Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Hipp Präzisionstechnik GmbH und des 10-jährigen Bestehens der Hipp Medical AG in Kolbingen hat das Unternehmen am Samstagnachmittag zur Jubiläumsfeier eingeladen. Nach Angaben des Unternehmens sind rund 1000 Gäste der Einladung gefolgt. Neben einem abwechslungsreichen Programm konnten sich die Besucher an verschiedenen kulinarischen Köstlichkeiten erfreuen. Highlight des Events war die Partytime mit DJ Ötzi. Der Pop- und Schlagersänger sorgte mit seinen Songs für mächtig viel Stimmung unter den Gästen und kam auch bei den Kindern gut an. Im Rahmen der Veranstaltung fand eine Spendenaktion statt. Die geladenen Gäste sollten – anstelle eines Sachgeschenks für Geschäftsführer Markus Hipp – an die Deutsche Kinderkrebsnachsorge Tannheim oder an die Glücksmomente4Kids UG in Tuttlingen spenden. „Das war der Wunsch des Geschäftsführers“, teilte Pressesprecherin Stefanie Mankowski mit. Die Höhe des Erlöses sei derzeit noch nicht bekannt. (ber)