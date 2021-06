1000 Euro für einen guten Zweck

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem Rekorderlös von 1000 Euro hat Zita Fässler aus Dietmannsweiler ihre Osterkerzenaktion 2021 abgeschlossen. Das Geld wandert aber nicht auf ihr persönliches Konto, sondern wird – wie immer - gespendet. Diesmal kommen in den Genuss von je 500 Euro die Tettnanger Tafel und der Hospizverein Tettnang.

Seit rund 15 Jahren kauft Zita Fässler alljährlich normale Wachskerzen, wie man sie für den heimischen Adventskranz kennt, und verziert sie mit verschiedenen Ornamenten und Kreuzen. Zur Osterkerze wird das kleine Kunstwerk aber erst durch den Segen des örtlichen Pfarrers, erzählt Fässler. Verkauft werden die Osterkerzen jeweils am Palmsonntag in der Tannauer Kirche und in Neukirch.

Dieses Jahr hat Zita Fässler besonders viel zu tun gehabt. „Die Nachfrage war derart groß, dass vier Auflagen gefertigt werden mussten“, berichtet sie Freude strahlend. Die viele Arbeit sei für sie keine Last, sondern macht viel Spaß. Auch der Pfarrer habe Überstunden machen müssen, lacht sie. Die ehrenamtliche Künstlerin erklärt diese „Explosion“ mit der Corona-Pandamie: „Gerade in dieser für manche Menschen schweren Zeit wollen offenbar viele ein Zeichen setzen, dass unser Herrgott sie nicht ganz vergessen hat.“

Die Tafel und der Hospizverein sind nicht das erste Mal Nutznießer des Osterkerzenverkaufs. „Früher habe ich oft ausländische Projekte, wie zum Beispiel in Indien, unterstützt“, erzählt Fässler. Dann habe sie erkannt, dass es auch viel Not vor der Haustüre gebe und man auch dort viel Gutes tun könne.

Entsprechend dankbar reagieren Klaus Nuber, Vorsitzender der Tettnanger Tafel, und Eberhard Schweizer, zweiter Vorsitzender des Hospizvereins Tettnang, auf die Spende. „Das Geld ist gut angelegt bei uns“, versichert Nuber. Und Schweizer ergänzt: „Ich freue mich riesig und bin sehr dankbar.“ Dank sagt aber auch Zita Fässler an die zahlreichen Käufer der Osterkerzen: „Der große Zuspruch freut mich sehr.“

Informationen über die begünstigten Vereine gibt’s im Internet unter www.tettnanger-tafel.de und www.hospizverein-tettnang.de.