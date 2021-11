1000 Euro aus Vereinskasse

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein unbekannter Täter in die Sportgaststätte des SV Hochberg eingebrochen. Im Gebäude suchte der Unbekannte offenbar gezielt nach Bargeld und entwendete etwa 1 000 Euro. Bei den zuvor mehrfach fehlgeschlagenen Versuchen in die Gaststätte zu gelangen, verursachte der Täter nach Angaben der Polizei zudem Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei Bad Saulgau ermittelt nun in einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Personen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 07581/482-0 an die Ermittler zu wenden.