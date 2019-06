1000 Bäume für den Regenwald: Bodensee-Gymnasium startet Spendenaktion

Als Ergänzung zum lokalen Baumpflanzprojekt startete das Bogy auch eine Spendenaktion, bei der am Ende 1000 Euro zusammenkamen. Damit wurden 1000 Bäume im Regenwald gepflanzt. Ein Text von Elis Bonitz und Konrad Haase.

Die Pflanzaktion am Wäsen, die unmittelbar dem Ökosystem des Bodenseeufers zugutekommt, war ein guter Ausgangspunkt für ein Engagement des Bodensee-Gymnasiums auch im globalen Maßstab. Das Greenteam entschied daher, dass eine Spendenaktion des gesamten Bogys zur Regenwaldbepflanzung eine passende Ergänzung zu den lokalen Aktivitäten wäre. Also wurde am Bogy zu einer großen Spendenaktion aufgerufen.

Dabei kamen 1000 Euro zusammen. Diese Summe wurde an „Plant for the Planet“ gespendet, eine Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, auf der ganzen Welt Bäume zu pflanzen. Gegründet wurde sie 2007 von Felix Finkbeiner, der damals gerade einmal Viertklässler war. Nur drei Jahre später wurde der millionste Baum gepflanzt, der Gründer ist mittlerweise sogar Träger des Bundesverdienstkreuzes.

Wird ein Euro gespendet, wird ein Baum gepflanzt. Um den Schutz des Baumes zu gewährleisten, wird auch gleich der Grund gekauft, auf dem er steht. So wurden also im Namen des Bodensee-Gymnasiums 1000 Bäume im Regenwald, aktuell im Pflanzgebiet auf der Yucatán-Halbinsel, gepflanzt. Der Schutz des Regenwaldes ist essenziell wichtig für die Bekämpfung des weltweiten Klimawandels, nicht zuletzt deshalb ist das Greenteam über den zusammengekommenen Betrag sehr stolz.

Gründe für die Abholzung des Regenwalds gibt es viele, fast alle sind wirtschaftlicher Natur. Ob zur Weiterverarbeitung des gewonnenen Holzes zu Möbeln und Papier oder um Flächen zu erlangen, auf denen Soja oder auch Ölpalmen angebaut werden können. Um diesem gefährlichen, globalen Trend des Rückgangs des Regenwaldes entgegenzuwirken, ist es wichtig, dass jeder einen Beitrag leistet. Deswegen freut sich die ganze Schulfamilie, dass wir dieses großartige Projekt mit unserer Spende unterstützen konnten.