100 Jahr-Feier und Wiedereröffnung der Haldenbergkapelle

Ailingen (sz) - Die Haldenbergkapelle erstrahlt nach der Renovierung in neuem Glanz. Am Samstag, 18. September, wird die 100 Jahr-Feier und die Wiedereröffnungfeier begangen. In Anlehnung an die Einweihungsfeier vor genau 100 Jahren (18. September 1921) wollen wir in einer Prozession mit der Gemeinde, der Musikkapelle Ailingen und den Fahnenabordnungen der Ailinger Vereine und Gruppierungen zur Haldenbergkapelle ziehen. Vor der Kapelle ist dann eine Eucharistiefeier geplant. Start der Prozession ist um 16 Uhr auf dem Platz vor dem Roncalli-Haus. Die Eucharistiefeier auf dem Haldenberg wird um 17 Uhr beginnen.