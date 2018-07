„100 Helfer sind beim Parkfest im Einsatz“

Zum 61. Mal findet das Parkfest in Inzigkofen statt. Am kommenden Wochenende ist wieder allerhand geboten für große und kleine Gäste. Die Musikkapelle Inzigkofen hat am Dienstagabend mit dem Aufbau des Festzeltes auf dem Parkfestplatz begonnen. SZ-Mitarbeiterin Ute Korn-Amann hat mit dem Vorsitzenden der Kapelle, Manfred Henselmann, gesprochen.

Wie viele Helfer sind nötig für den Aufbau des Zeltes?

Wir sind so 20 Helfer, und in vier Stunden müsste das Zelt stehen. Arbeitseinsatz und Engagement ist von allen verlangt, vor allem am Dienstag, wenn das Zelt wieder abgebaut wird. Da nehmen viele extra Urlaub. Während des Parkfests sind dann etwa 100 Helfer im Einsatz. 300 bis 400 Gäste finden in unserem Zelt Platz.

Was sind die Besonderheiten im Festprogramm?

Der Flohmarkt im Park, die Blechnacht und das Spanferkelmenü am Sonntagmittag. Ein Anreiz für die Musikkapellen ist auch der Wanderpokal, der bisher fest in der Hand der Blochinger Musiker ist. Sie haben den Pokal schon zweimal verteidigt. Die idyllische Lage im Park hat ihren besonderen Reiz. Die Flohmarkthändler und -besucher lieben diese Idylle ebenfalls. Zudem liegt der Festplatz direkt am Radweg, da bietet sich eine Radtour zu uns einfach an. Wir sind auch um ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis bestrebt. Der Umwelt zuliebe gibt es bei uns auch Porzellanteller und kein Plastikbesteck. Den Kartoffelsalat machen wir zum Beispiel auch selbst und etwa 120 Kilogramm Spanferkel haben wir eingeplant.

Was gibt es für die kleinen Festbesucher?

Unsere Jugendlichen gestalten den Kindernachmittag mit verschiedenen Spielestationen. Sie haben kleine Zaubereien vorbereitet und werden auch den Verkauf der Tombolalose organisieren, bei dem es tolle Preise, wie zum Beispiel einen Reisegutschein, zu gewinnen gibt. Wir haben ein abwechslungsreiches Programm, darunter auch eine Vorführung der Kinder-Turngruppe aus Inzigkofen.