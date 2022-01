10.000 Menschen wollen kinderärztlichen Notdienst für Biberach zurück

Wer die Online-Petition unterschreiben möchte, findet diese unter www.change.org unter dem Suchbegriff „Notfallpraxis Biberach“.

Die kinderärztliche Notfallpraxis an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin befindet sich in der Eythstraße 24 in Ulm und hat zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag bis Freitag von 19 bis 22 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage von 9 bis 21 Uhr. Über die Notrufnummer 116117 ist diese im Notfall zu erreichen.