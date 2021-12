1. FC Heidenheim verleiht Florian Pick nach Ingolstadt

Offensivspieler Florian Pick verlässt den Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim 1846 auf eigenen Wunsch hin und wechselt ab sofort und bis Saisonende auf Leihbasis zum Tabellenletzten FC Ingolstadt 04. Der Vertrag des 26-Jährigen beim FCH läuft noch bis 30. Juni 2024.

„Florian ist mit der Bitte auf uns zugekommen, ihm diesen Schritt innerhalb der Liga zu ermöglichen, nachdem er in dieser Saison bisher nicht auf die von ihm erhofften Einsatzzeiten gekommen ist. Insofern ist das Leihgeschäft eine sinnvolle Lösung für alle Parteien“, erklärt Holger Sanwald, FCH Vorstandsvorsitzender, und fügt hinzu: „Wir wünschen ‚Picki‘ für die kommenden Monate alles Gute und werden seine Entwicklung in Ingolstadt ganz genau verfolgen.“

Pick stieß vor der Saison 2020/2021 zum FCH. In der laufenden Spielzeit wurde der Flügelspieler in elf Pflichtspielen eingesetzt und stand einmal in der Startelf. Vor seinem Wechsel auf den Schlossberg spielte der gebürtige Wittlicher (Rheinland-Pfalz) im Aktivenbereich für den 1. FC Kaiserslautern, den 1. FC Magdeburg und Schalke 04 II. In der Jugend lief Pick ebenfalls für Schalke und Kaiserslautern sowie für Eintracht Trier und die JSG Wittlich auf.

Aber es gibt es ein schnelles Wiedersehen: Im ersten Zweitliga-Spiel des Jahres 2022 am Sonntag, 16. Januar, 13.30 Uhr gastiert Ingolstadt beim FCH.