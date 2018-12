1. CDU-Advent in Langnau

Langnau (sz) - Vorweihnachtliche Stimmung und gute Laune herrschte am vergangenen Sonntag beim „1. CDU-Advent“ des CDU-Ortsverbandes Langnau/Laimnau. Im Hof der Firma „Argentalelektrik Winfried Ruetz“ fanden sich viele Mitglieder, Freunde und Gäste zusammen, um sich bei Glühwein und Punsch auf die besinnliche Zeit einzustimmen. Die Mehrzahl der Gäste hielt sich im von Carina Ruetz mit Christbäumen und Lichterketten schön dekorierten Freibereich auf, wo auch ein Adventsfeuer in der Feuerschale entzündet wurde. Dieses nutzten die zahlreich anwesenden Kinder, um Stockbrot in allen Variationen zu grillen. Die Großen versammelten sich rund um das Lagerfeuer und sangen auf Kommando von Uschi Gierer und August Lanz gemeinsam Advents- und Weihnachtslieder. Zum Abschluss erhielten die kleinen Besucher bei der vorgezogenen Bescherung auch schon ihre ersten Geschenke. „Eine schönere Einstimmung auf das Fest kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen“, lobte Farny-Brauereichef Elmar Bentele die Veranstaltung beim Blick in die leuchtenden Kinderaugen. Die Langnauer Christdemokraten blickten zugleich auf ein Jahr mit vielen Veranstaltungen und politischen Ereignissen zurück. Ortsverbandsvorsitzender Manfred Ehrle freute sich in seiner Rückschau besonders über den guten Zusammenhalt und eine engagierte Mannschaft. Mit sechs neuen Mitgliedern konnte die Stärke des Verbandes auf nunmehr 75 angehoben werden. Auch im kommenden Jahr will man mit zahlreichen Veranstaltungen, wie dem Jahresauftakt am 8. Februar, wieder politische Akzente setzen.