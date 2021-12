1. Arbeitseinsatz des Förderverein Räuberbahn an der Strecke

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gründlich über den Haufen geworfen hat das Wetter die Planungen zum ersten Anlauf des Räuberbahn-Fördervereins zur Instandhaltung der Bahnstrecke zwischen Altshausen und Pfullendorf.

Am 27.11. traf sich eine kleine, aber hochmotivierte Gruppe am Bahnhof Ostrach, ausstaffiert mit Astscheren, Schrubbern, Scheuermittel, Schleifpapier und heißem Wasser. Vorgesehen waren die Reinigung der Beschilderung entlang der Strecke und die Erneuerung von reflektierenden Folien, sowie das Zurückschneiden der Vegetation. Eigens hierfür hatte Eisenbahnbetriebsleiter Frank von Meißner die gesamte Strecke für den Zugverkehr sperren lassen – Sicherheit geht vor.

Schnell stellte sich jedoch Ernüchterung ein: Aufgrund der frostigen Temperaturen war an einen Einsatz von Wasser nicht zu denken und auch die selbstklebenden Folien wollten nicht haften bleiben.

Notgedrungen wurde daher beschlossen, die Instandhaltungsarbeiten erst kurz vor Beginn der nächsten Saison im April 2022 durchzuführen.

Um die Zeit nun aber trotzdem möglichst sinnvoll zu nutzen, bot sich eine Führung durch das Gerätehaus der Bahnmeisterei an. Hier erfolgte eine interessante Übersicht über die vorhandenen Großgeräte, wie z. B. 2-Wege-Fahrzeuge (für die Fahrt auf Schiene und Straße). Außerdem wurde anschaulich erläutert, wie die Zusammenarbeit mit der Biberbahn funktioniert und welche Synergieeffekte dadurch für beide Bahnen erzielt werden können. Im Anschluss an das Gerätehaus erfolgten die Besichtigungen des neuen Haltepunkts Hoßkirch Königseggsee, der Technik diverser Bahnübergänge und des Holzverladeplatzes in Burgweiler. Bei praktisch jeder einzelnen Schwelle konnte Betriebsleiter von Meißner eine eigene Story zum Kampf mit dem Bürokratiemonster erzählen.

Die hereinbrechende Dunkelheit sowie die noch anstehende Mitgliederversammlung im Felsenkeller in Pfullendorf verhinderten die Besichtigung weiterer Örtlichkeiten. Die Versammlung war notwendig geworden, da das Amtsgericht erneut eine Anpassung der Satzung fordert. Bei dieser Gelegenheit konnte der Vereinsvorstand aber auch gleich über den Fortschritt bei der Personalgewinnung für die ehrenamtlichen Lokführer berichten. So sind die Bewerbungsverfahren mittlerweile abgeschlossen, und derzeit laufen die Tauglichkeitsprüfungen beim Bahnarzt. Außerdem steht für alle Interessenten noch eine bahnpsychologische Untersuchung an.