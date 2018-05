0815-Vorlesungen sind ihm ein Graus

Für sein besonderes Engagement in der Lehre erhält Professor Patrick Ulrich den Lehrpreis der Hochschule Aalen. Nicht nur über den Preis freut er sich. Am meisten freut ihn, wenn „ich meinen Studenten ihn die Augen schaue und sehe, dass sie Spaß haben“, sagt der 35-Jährige.

Den kleinen, orangefarbenen Softball hat Patrick Ulrich immer in seiner Aktentasche. Werfen musste er ihn bislang noch nie, aber er zeigt den Ball jedes Mal bei Vorlesungsbeginn – sozusagen als Erinnerung, sich aktiv zu beteiligen und zu antworten, auch ohne explizite Aufforderung. Eine konstruktive Lernatmosphäre zu schaffen, in der sich die Studierenden mit Spaß beteiligen, liegt dem Wirtschaftswissenschaftler am Herzen.

Beinahe hätte tatsächlich ein kleiner Ball eine große Rolle im beruflichen Leben von Patrick Ulrich gespielt. Er spielte in der zweiten Tischtennis-Bundesliga, entschied sich aber für etwas Solides. So studierte er Europäische Wirtschaft in Bamberg und Sevilla. Fragen wie „Warum haben sich manche Unternehmerpersönlichkeiten wie Alfried Krupp oder Robert Bosch für bessere Arbeitsbedingungen eingesetzt, während andere nur auf ihren Profit bestrebt waren?“ fand er immer schon spannend. Studium, Promotion, Habilitation, parallel dazu noch als Freiberufler für eine Unternehmensberatung tätig und mit 33 Jahren eine Professur – der inzwischen 35-Jährige hat in den vergangen Jahren ein beachtliches Tempo vorgelegt.

Seine Vorlesungen reißt er nicht nach dem 0815-Prinzip runter und legt zig Power-Point-Folien auf – sondern gestaltet seine Lehre interaktiv und stellt aktuelle Bezüge her. Sperrige Themen spannend zu machen, das ist dem jungen Professor ein Anliegen. „Eigentlich wird ja in den Zeitungen fast jede Woche ein Bilanzskandal veröffentlicht oder eine Story aus der Wirtschaftskriminalität, da kann man dann sehr anschaulich über Betrug, Geldwäsche, Korruption referieren.“ Und natürlich profitiert er von seinen Erfahrungen als Unternehmensberater. „Mit Hilfe von anonymisierten Daten kann man da ganz gut aus dem Nähkästchen erzählen“, sagt Ulrich, den es am meisten freut, wenn „ich meinen Studenten ihn die Augen schaue und sehe, dass sie Spaß haben“.