„ I mein`halt“ – Runde im Wald am Gehrenberg

Markdorf (sz) - Die traditionelle „ I mein`halt“-Gesprächsrunde findet erstmals in geänderter Form in freier Natur als Wander- und Gesprächsrunde im Wald am Gehrenberg statt. Am Donnerstag, 30. Juni ,um 18 Uhr geht es vom Treffpunkt im Wald an der Turnerhütte Wilhelmshöhe beim Waldsportpfad nordwestlich der Tennisplätze auf leicht begehbaren Waldwegen in einem rund 1,5-stündigen Rundweg durch den Wald.

Die fachkundige Führung und Leitung der Gruppe hat Stadtförster Jörn Burger, der den teilnehmenden interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Aufgaben, Herausforderungen, Probleme und Ansprüche an die Forstverwaltung bei der Pflege, Betreuung und Nutzung des Waldes anschaulich erklären wird. Für Fragen, Erklärungen oder Informationen stehen auch zur Verfügung seitens der Privatwaldbesitzer Claudius Keller, für die Mountainbiker Ansgar Oker, seitens der Jäger Hansjörg Bentele und Ernst Bodenmüller für die Wanderer. Als Veranstalter der „ I mein`halt“ Runde will Ernst Arnegger mit dieser Begehung der Öffentlichkeit die Möglichkeit geben, auch die veränderten Bedingungen und Verhältnisse in der Natur und im Wald am Gehrenberg kennen zu lernen.