Übersichtliche Hilfe auf neuer Homepage

Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen haben Anspruch auf vielerlei Leistungen und Hilfen. Dies reicht von der ärztlichen Behandlung über Tagesstätten und verschiedene betreute Wohnformen bis hin zu leistungsgerechten Arbeitsplätzen.

Alle Einrichtungen, die derartige Angebote machen, arbeiten laut Pressemitteilung des ZfP im Gemeindepsychiatrischen Verbund (GPV) des jeweiligen Stadt- oder Landkreises zusammen. Künftig wird es für die Gemeindepsychiatrischen Verbünde der Landkreise Ravensburg und Bodenseekreis jeweils einen neuen Web-Auftritt geben (www.gpv-rv.de und www.gpv-bodenseekreis.de), der sämtliche Angebote und Hilfsmöglichkeiten aufzeigt.

Adressen und Hilfen für den Notfall

Die neuen Homepages bieten einen offen zugänglichen Teil, in welchem man sämtliche Angebote und Hilfsmöglichkeiten mitsamt Ansprechpartnern aufgelistet findet. Weiter findet man eine Rubrik „Worauf Sie Anspruch haben“. Hier kann man nachlesen, welche Behandlungs- und Unterstützungsmaßnahmen bei verschiedenen Krankheiten empfohlen werden.

Im Bereich „Hilfe in der Krise“ finden sich ab jetzt Adressen und Hilfen für den Notfall. Ab Juni wird zusätzlich einen geschützten Bereich geben, in dem persönliche Dokumente, wie Behandlungspläne oder Patientenverfügungen gespeichert und sicher auf einem Server ablegen werden können.

Der praktische Nutzen des Angebots und mögliche Verbesserungsmöglichkeiten werden ab Juni mit Hilfe einer Befragung ausgesuchter Testteilnehmer untersucht.

Menschen mit psychischen Erkrankungen aus den beiden Testlandkreisen können sich bei Interesse ab sofort per E-Mail an andreas.blume@zfp-zentrum.de an den verantwortlichen Projektmitarbeiter, Andreas Blume, wenden, heißt es in der Pressemitteilung des ZfP weiter.