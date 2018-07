Überraschung: Steißlingen putzt den Titelkandidaten

TuS Altenheim – HSG Mimmenhausen-Mühlhofen 42:30 (16:15). – Die Verletzungsmisere bei der HSG reißt nicht ab: Nach Peter Schramm und Alexander Baur meldete sich fürs Wochenende auch noch Torhüter Dominik Thoma mit einer Sehnenreizung im Ellenbogen ab. Heiko Ulrich (Grippe) fehlte ebenfalls, Fabian Leitz und Marius Dahm gingen angeschlagen in die Partie. Trotz allem wollte die HSG gegen den direkten Konkurrenten den Sieg. Die Partie begann gut für die Gäste, die HSG führte während des ersten Abschnitts. Die Partie verlief sehr ausgeglichen, ehe die HSG mit 9:6 in Führung ging. Lohn dafür, dass sie in der Deckung sehr diszipliniert spielte und im ersten Abschnitt nur zwei Zeitstrafen kassierte. Die HSG kam vor allem durch Tempogegenstöße, meist über Marcel Müller, ihren besten Torschützen, zum Erfolg. Erst am Ende der ersten Hälfte kam Altenheim zurück und ging mit einer knappen 16:15-Führung in die Pause. In der Kabine hatte sich die HSG sehr viel vorgenommen, Trainer Matthias Kempf forderte die Mannschaft auf, über konzentrierte Abwehrarbeit und schnelle Gegenstöße zum Erfolg zu kommen. Bis zur 45. Minute blieb das Spiel ausgeglichen, erst danach kippte die Partie – auch – aus HSG Sicht – aufgrund einiger unglücklicher Entscheidungen der Schiedsrichter, die ansonsten die Partie sehr gut leiteten. Altenheim legte drei Tore vor, die Gegenwehr der Gäste war gebrochen. Tor um Tor zogen die Hausherren davon, am Ende stand ein viel zu hohes 42:30 für Altenheim auf der Anzeigentafel. Nun gilt es, alle Kräfte zu sammeln und sich konzentriert auf die kommenden Partien vorzubereiten. Vor allem die Derbys gegen Steißlingen und Ehingen, aber auch die Partie beim Tabellenletzten Weil muss die HSG gewinnen. (ts)

HSG MM: Jäkle (Tor), Braun (9/4), Mai, J. Schäfer (3), S. Schäfer (5), Müller (8), Leitz (3), Dahm (1), Epple (1), Kempf

HSG Freiburg – TV Ehingen 26:24 (16:11). – Nicht zuletzt aufgrund großen personellen Aderlasses sind die Südbadenliga-Handballer des TVE ohne Punkte aus dem Breisgau zurückgekehrt. Stefan Wiest, Sandor Jäger und Manuel Dreher mussten bei der HSG Freiburg passen, Hauke Sieck, Christian Wipf und Martin Kornmayer gingen angeschlagen in die Partie. Von Beginn an drückten die Hausherren der Begegnung ihren Stempel auf, gingen schnell mit 3:0 in Führung. Auch in der Folge hatte Freiburg mit der nicht gut sortierten Abwehr der Gäste kaum Probleme, konnte sich zur Pause auf einem Fünf-Tore-Vorsprung beim Stande von 16:11 ausruhen. Auch im zweiten Abschnitt hatte die Ehinger „Rumpftruppe“ so ihre Schwierigkeiten, sah sich nach knapp 50 Minuten mit einem 16:24-Rückstand konfrontiert. Nach einer Auszeit von Coach Simon Szczucki zeigte der TVE plötzlich ein anderes Bild und bot in Ansätzen das, zu was er eigentlich in der Lage ist. Drei Minuten vor dem Abpfiff lagen die Hausherren nur noch mit 24:22 vorne und es entwickelte sich ein packender Handball-Krimi. Am Ende hatte aber die HSG mit 26:24 das bessere Ende für sich. „Ich muss meiner Mannschaft ein großes Lob für den Kampf und die gezeigte Moral aussprechen“, sagte Szczucki, der beinahe doch noch etwas Zählbares mitgenommen hätte. (tms)

TVE: Wiedenmaier, Merk (Tor); Ruck (9/2), Ilgenstein (4), Hillebrand (4/3), Parlak (3), Wiggenhauser (3), Sieck (1), Sowizdrzal, Wipf, Bucher, Kornmayer, Garcia.

TuS Steißlingen – TuS Schutterwald 32:30 (20:17). – Nicht schlecht gestaunt haben die zahlreich anwesenden Zuschauer im Sportpark Mindlestal in Steißlingen. Denn die gastgebende Mannschaft um Trainer Peter Krettek schlug in eigener Halle den haushohen Favoriten TuS Schutterwald mit 32:30 und sorgte damit nach 60 packenden Minuten für einige verwunderte Gesichter auf den Zuschauerrängen. Denn zu Beginn hatten zunächst die Gäste mehr von der Begegnung, dominierten bis zum 10:5-Zwischenstand das Spiel. Die Heimmannschaft ließ sich davon aber nicht beeindrucken und hatte zum 13:13-Ausgleich die richtigen Lösungen in Abwehr und Angriff parat. Doch damit nicht genug, denn die Hausherren gingen mit einer 20:17-Pausenführung in die Kabine. Im zweiten Durchgang versuchte Schutterwald alles, um die Begegnung abermals zu drehen. Beide Teams mussten gewinnen und schenkten sich in der Folge nichts. Kurz vor dem Schlusspfiff hatte sich der Favorit zum 30:31 herangekämpft. In dieser Phase holte besonders Torwart Thomas Georgius die Kohlen aus dem Feuer und zeigte einige sehenswerte Paraden. Seine Vorderleute knackten dann die offene Manndeckung der Gäste und erzielten den 32:30-Endstand. „Wichtig war, dass Alex Stehle wieder mit von der Partie war“, freute sich Coach Krettek. (tms)

TuS: Georgius, Fix (Tor); Quarti (12/5), Wojtas (5), Stich (5), Steffen Maier (5), Stefan Maier (2), Schubert (2), Stehle (1), Leins, Kramer, Ray.