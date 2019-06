Überraschend erfolgreich

Der ESC Langenargen ist im benachbarten Vorarlberg kaum zu stoppen: Beim internationalen Stocksport Turnier von Carinthia 66 Dornbirn gelang dem ESC bereits der dritte Saisonsieg im Ländle.

Für Raffael Tomasi, Christian Späthe, Philipp Fritsch und Bruno Morandell war das Turnier in Dornbirn der letzte große Test vor dem anstehenden Bundesliga-Wettkampf am Sonntag in Waldenbuch. Auch wenn das Endergebnis bei 16:6 Punkten und einer Stockquote von 1,9 gegenüber den zweitplatzierten Südtirolern vom ASV Wiesen (14:8 Punkte /Quote 1,4) einen klaren Vorsprung zeigte, war das Turnier für den ESC ein Kampf von Anfang bis Ende. Zu wenige Spiele – wie zum Beispiel das 32:0 gegen die Oberösterreicher aus Mühlkreis– wurden klar gewonnen. Dafür war das Teilnehmerfeld auch zu stark besetzt, heißt es in einer Pressemitteilung. Als der ESC in der Anfangsphase gegen Hard und auch überraschend gegen den ESV Friedrichshafen die Punkte abgeben musste, war der Turniersieg im Prinzip schon abgehakt.

Wichtiger Sieg gegen Italiener

Irgendwie schlängelten sich die Jungs aus Langenargen dann aber mit Siegen gegen Seltmans, Mäder, Bregenz, Lochau und Lustenau durchs Turnier und hielten sich damit noch im Spiel, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Durch den wichtigen Sieg gegen die bis dahin führenden Italiener aus Wiesen übernahm der ESC dann sogar überraschend die Tabellenführung – um sie gleich darauf mit einer klaren 10:20 Niederlage gegen Götzis wieder abzugeben. Da die Konkurrenz und insbesondere der ASV Wiesen in den letzten Spielen patzte, während Langenargen die letzten Spiele gegen CDE Dornbirn und Mühlkreis gewann, stand der ESC am Ende doch wieder ganz oben auf dem Treppchen und ließ Wiesen, Hard und Lustenau (alle 14:8 Punkte) knapp hinter sich.