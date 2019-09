Überholer rammt auf der Lindauer Autobahn ein Polizeiauto

Lindau (lz) - Gleich zweimal ist es in den vergangenen Tagen bei Lindau zu Unfällen auf der Autobahn gekommen. In einem Fall war ein Polizeiauto verwickelt.

Ein ziviles Fahrzeug der Lindauer Bundespolizei wollte am Samstag gegen 14.30 Uhr auf der Autobahn in Fahrtrichtung Wangen ein Auto anhalten, um die Insassen zu kontrollieren. Als sich das Polizeiauto neben dem Wagen befand, wollte dessen Fahrer ein vor ihm fahrendes Auto überholen und übersah dabei das Polizeiauto neben sich. Bei dem Zusammenstoß wurde zum Glück niemand verletzt, aber es entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 15 000 Euro.

Bereits am Freitag gegen 11.20 Uhr hatte es bei der provisorisch eingerichteten Autobahnauffahrt Lindau einen Unfall gegeben. Ein Sattelzug fuhr auf der Autobahn in Richtung München, als ein Auto auf die Autobahn auffahren wollte. Dessen Fahrer übersah den vorfahrtsberechtigten Sattelzug, sodass es zum Zusammenstoß kam. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt, aber der Sachschaden war beträchtlich. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf 10 000 Euro, am Lastwagen entstanden 4000 Euro Schaden.