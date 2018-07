Überfallserie: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Gammertingen (sz) - Die Staatsanwaltschaft Hechingen erhebt Anklage gegen fünf Männer, denen eine Serie von Überfällen auf mehrere Einkaufsmärkte und eine Spielhalle zur Last gelegt wird – unter anderem der Überfall auf einen Supermarkt in Gammertingen am 22. Februar dieses Jahres. „Nach dem Ergebnis der Ermittlungen sollen nicht alle fünf Angeschuldigten an allen Taten beteiligt gewesen sein, sondern teilweise auch nur an einzelnen von diesen“, teilte die Staatsanwaltschaft Hechingen am Freitagmittag schriftlich mit.

Neben dem Überfall auf den Gammertinger Supermarkt werden den Beschuldigten Überfälle auf einen Supermarkt in Winterlingen am 19. Januar, eine Spielhalle in Überlingen am 6. Februar, einen Supermarkt in Bitz am 13. März und einen Supermarkt in Orsingen-Nenzingen am 22. März vorgeworfen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sind die Männer 20, 23, 27, 28 und 30 Jahre alt. Vier von ihnen befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Einem der Männer wirft die Staatsanwaltschaft besonders schwere räuberische Erpressung in vier Fällen sowie die Verabredung zur besonders schweren räuberischen Erpressung vor. Ein weiterer Beschuldigter soll sich der besonders schweren räuberischen Erpressung in drei Fällen schuldig gemacht haben. Dem dritten Mann wirft die Staatsanwaltschaft besonders schwere räuberische Erpressung in einem Fall vor. Ein anderer soll angeklagt werden wegen Beihilfe zur besonders schwerer räuberischer Erpressung in vier Fällen sowie der Verabredung zur besonders schweren räuberischen Erpressung. Dem fünften Beschuldigten legt die Staatsanwaltschaft Beihilfe zur besonders schweren räuberischen Erpressung in zwei Fällen zur Last.

Die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen haben auch die Ermittlungen bezüglich der Taten in Überlingen und Orsingen-Nenzingen übernommen, obwohl diese im Bezirk anderer Staatsanwaltschaften liegen. Das Ziel sei die zentrale Bündelung der Ermittlungen, heißt es in der Pressemitteilung der Behörde. Diese erhebt nun Anklage zur großen Jugendkammer des Landgerichts Hechingen.