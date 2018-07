Überdachung ist zu teuer

MUNDERKINGEN (rau) -- Die Donaubühne auf dem Bürgerplatz in den Munderkinger Anlagen wird in der nächsten Zeit ohne Überdachung auskommen müssen. Auf eine entsprechende Anfrage von Gemeinderat Anton Neher (CDU) erklärte Bürgermeister Michael Lohner bei der vergangenen Sitzung des Gemeinderats, dass die geplante Überdachung der Bühne technisch möglich, aus finanziellen Gründen jedoch momentan nicht drin sei. „Dies ist eine finanzielle Geschichte.“ Insgesamt hatte der Platz rund 250 000 Euro gekostet. Die Überdachung sei zurückgestellt, so Lohner und soll -- wenn wieder Spielraum vorhanden -- realisiert werden.