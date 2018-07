Über spanische Berge

Mit oberschwäbischer Beteiligung fand am 16. Mai die 3. Senioren Berglauf-Europameisterschaft in Cerdanyola nahe Barcelona statt. Mit dabei waren auch fünf Läuferinnen aus Oberschwaben.

Bei nahezu idealen äußeren Bedingungen hatten die Teilnehmer eine Streckenlänge von 11 400 Metern mit rund 400 Metern Höhendifferenz zu bewältigen. Die Teilnehmer aus Oberschwaben erzielten dabei durchweg beachtliche Resultate.

Schnellste Läuferin war Monica Carl (TV Langenargen), die das Ziel in 50:28 Minuten erreichte und damit Platz drei in der W35 belegte. Jürgen Schulze (LG Welfen) kam nach 54:33 Minuten ins Ziel und wurde Sechster in der M65 sowie Zweiter in der Mannschaftswertung, dicht gefolgt von Uschi Bergler (LG Welfen), die trotz erneut aufgebrochener Fersenverletzung mit 54:34 Minuten Platz vier in der W50 und den zweiten Platz in der Mannschaftswertung erkämpfte.

400 Höhenmeter überwinden

Erika Sommer (LG Welfen) benötigte 58:22 min, was für sie Platz acht in der W50 bedeutete. Für Irmgard Olma (LG Welfen) blieb die Uhr nach 60:34 min stehen. Sie wurde damit Zweite in der W60.