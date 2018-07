Über 70 Euro am Tag: Madrids Parkhäuser am teuersten

Leipzig (dpa/tmn) - Urlauber in Madrid sollten gut überlegen, ob sie ihr Auto im Parkhaus abstellen. In der spanischen Hauptstadt werden für einen Tag rund 76 Euro fällig, wie das Onlineportal Hotelreservierung.de in einem Preisvergleich von 339 Parkhäusern herausfand.

Wer im Parkhaus parkt, muss im Ausland oftmals richtig blechen: Madrid liegt mit durchschnittlich 76,20 Euro für einen Tag im Parkhaus mit deutlichem Abstand vor der zweitteuersten Stadt, London. Dort kostet ein Tag im Parkhaus im Schnitt 45,32 Euro.

In Deutschland parken Autofahrer vergleichsweise günstig. Im Schnitt kostet das Tagesticket im Parkhaus 12,50 Euro. In Österreich und der Schweiz sind die Preise mit 27,90 Euro und 30,73 Euro mehr als doppelt so hoch. Aber auch innerhalb Deutschlands gibt es große Unterschiede. So sind die Parkhäuser in Moers (27 Euro) und Cottbus (25,70 Euro) überraschend teuer. Deutlich über dem Durchschnitt liegen auch Frankfurt am Main mit 23 Euro und München mit 16,85 Euro pro Tag.

Für die Auswertung verglich Hotelreservierung.de die Online-Tarifangaben von Parkhäusern in 93 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in 19 ausgewählten Metropolen weltweit wie New York, Sydney oder Paris.

Tabelle: Preise der Parkhäuser