Özcelik neuer Vorsitzender im AOK-Beirat

Zum Jahresbeginn wechselt turnusgemäß der Vorsitz im Beirat der AOK-Direktion Lindau: Taskin Özcelik, Vertreter der Versicherten übernimmt vom Arbeitgebervertreter Hans Schuwald für das kommende Jahr die Leitung des ehrenamtlichen Gremiums.

„Das bestimmende gesundheitspolitische Thema 2018 war sicherlich die Pflege in all ihren Facetten wir werden uns auch 2019 und darüber hinaus für eine hochwertige Versorgung und Entlastung im Pflegefall engagieren“, so Taskin Özcelik. Die AOK bietet ihren Versicherten eine Pflegeberatung an. Mehr als 34 000 Beratungsgespräche führten die Berater bayernweit im Jahr 2017. Im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von gut sieben Prozent.

Die AOK hat auf die wachsende Nachfrage reagiert und das Team aufgestockt: 73 Pflegeberater unterstützen nun in ganz Bayern Pflegebedürftige und ihre Angehörigen. Sie sollen beispielsweise bei der Auswahl und der Beantragung passender Leistungen der Pflegeversicherung helfen, zu Verbesserungsmöglichkeiten des Wohnumfeldes beraten oder bei der Suche nach Angeboten zur Entlastung der Angehörigen unterstützen.

Gegen den Fachkräftemangel in der Pflege hat die Bundesregierung zum Ende des vorigen Jahres das sogenannte Pflegepersonal-Stärkungsgesetz verabschiedet. 13 000 neue Pflegestellen in Pflegeheimen sollen bundesweit geschaffen werden, finanziert durch die Krankenkassen. „Geld allein wird den Fachkräftemangel nicht beheben und umso wichtiger ist es, die Arbeitsbedingungen für die jetzt aktiven Pflegekräfte zu verbessern“, so Thomas Michel.

Deshalb will sich die AOK um die Gesundheit des Pflegepersonals kümmern. „In mehr als 250 Pflegeheimen haben wir im Jahr 2017 bayernweit Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements durchgeführt, wie beispielsweise im Seniorenheim Hege oder im Caritas-Altenheim St. Martin in Lindenberg“, sagt Michel. Dazu sollen Konzepte zur besseren Bewältigung psychischer Anforderungen und zur Entlastung des Muskel-Skelettsystems beitragen.Dabei geht es unter anderem um das richtige Heben und Tragen, um die Vermeidung von Stress und Überlastung, aber auch um Fragen der Schichtarbeit. Thomas Michel kündigt an: „Wir werden uns auch in den nächsten Jahren stark im betrieblichen Gesundheitsmanagement engagieren.“