Özcan Cosars Spagat zwischen den Kulturen

Friedrichshafen (sz) - Comedian Özcan Cosar kommt am Sonntag, 30. Oktober, um 20 Uhr ins Graf-Zeppelin-Haus nach Friedrichshafen. In „Cosar Nostra – Organisierte Comedy“ bringt Özcan auf die Bühne, was er in seiner interkulturellen Welt erlebt, erfahren und zu hören bekommt, heißt es in der Vorschau des Veranstalters „Allgäu Concerts“. Als Mehrfachbegabter macht er das auf seine ganz eigene, höchst lebendige Art: Mit Beobachtungsgabe und Humor, mit Schauspiel und Tanz, mit Spontanität und Kreativität. Er kommt als Schlitzohr und Situationskomiker daher und erzählt so detail- und pointenreich, „dass es einem das Zwerchfell permanent zupft“, so die Vorschau weiter.

Elegant und gewitzt manövriert Özcan zwischen den Kulturen umher, schwäbelt in einem Moment, um im nächsten in feinster Jugendsprache, über seine traumatischen Erfahrungen im Türsteher-Tinder zu berichten.

Ohne Özcan würden viele von uns wohl nie erfahren, warum ein Discobesuch einen auch Demut lehren kann. Aufgewachsen im Stuttgarter Stadtteil Hausen, merkt Özcan schon früh, dass Camping nichts für ihn ist und beschreibt Besuche bei deutschen Frisören so akkurat, dass es einem laut Vorschau „vor Lachen die Fransen aus dem Pony schüttelt“.