Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer wird am Montag mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau zusammentreffen. Das bestätigte das Bundeskanzleramt in Wien am Sonntagabend. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.

© dpa-infocom, dpa:220410-99-871788/1