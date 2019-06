Österreicher helfen Rentnern aus der Patsche

Sie hätten sich wohl die Nacht zum Pfingstsamstag bei wieder fallenden Temperaturen im Freien um die Ohren schlagen müssen: fünf deutsche reiselustige Rentner aus Ravensburg, die auf der Rückreise von Meran nach Deutschland per Bahn und Bus wegen eines verpassten Anschlusses im österreichisch-schweizerischen Grenzort Martina jämmerlich gestrandet waren. Wenn sich nicht ein junges österreichisches Paar mit Herz und ein nicht minder hilfsbereiter Tiroler Handwerker aus Tösens ihrer erbarmt hätten. Im Unterschied zu zahlreichen, meist deutschen Autofahrern, die durchweg bedauernd abwinkten, nahmen die drei Genannten die frustrierten, von Hunger und Durst geplagten Senioren als Anhalter bis nach Landeck mit, wo sie spätabends erschöpft, aber glücklich ihren Zug nach Bregenz tatsächlich doch noch erreichten.

Die reiselustige, fidele Rentnergruppe, zwei Frauen und drei Männer, hatte für die Rückreise von Meran, das sie per Bahn auf der Brennerstrecke erreicht hatte, der Abwechslung halber eine andere Route gewählt: mit dem Zug bis Mals, dann weiter per Bus über den Reschenpass mit Umstieg in Martina nach Landeck und von dort zuletzt wieder per Bahn nach Bregenz. Alles war genau ausgetüftelt. Doch in Martina fielen die Fünf aus allen Wolken: Der letzte Bus nach Landeck war weg, sie waren 20 Minuten zu spät.

Das einzige Gasthaus vor Ort: geschlossen. Außer zwei jungen schweizer Grenzbeamten kaum eine Menschenseele weit und breit. Blieb nur übrig, per Handy ein Taxi aus Landeck herbeizurufen. Man versprach, eines zu schicken, doch die Gruppe wartete vergebens. In ihrer Bedrängnis entschlossen sich die gestrandeten Reisenden, sich aufzuteilen und als Anhalter ihr Glück zu versuchen. In Richtung Reschenpass herrschte lebhafter Pfingsturlauberverkehr. Von dort herab näherten sich Anfangs ebenfalls zahlreiche Autos mit Urlaubs-Rückkehrern dem inzwischen von den Grenzbeamten verlassenen Übergang in Martina.

Und wirklich war Fortuna den Winkenden am Straßenrand zunächst hold. Ein junges, gutgelauntes österreichisches Paar stoppte sofort. Drei der Fünf durften einsteigen – und ab ging die Fahrt nach Landeck. Zurück blieben zwei betagte Mannsbilder guten Mutes, als Anhalter alsbald ebenfalls mitgenommen zu werden. Aber es kam anders. Zwar hielt fast jedes der vielen überwiegend deutschen Urlauberautos auf die Winkzeichen der Zwei hin an, doch alle bedauerten mehr oder weniger überzeugend, sie leider nicht mitnehmen zu können. Auch ein Anruf bei der Polizei half den beiden Frustrierten am Straßenrand nicht weiter. Auch der Beamte am anderen Ende der Leitung bedauerte, ihnen nicht weiterhelfen zu können. Seine einzig verfügbare Streifenwagen-Besatzung sei anderweitig unterwegs.

Schon machten sich die beiden Rentner mit dem wenig erbaulichen Gedanken vertraut, in Martina die Nacht im Freien verbringen zu müssen, zumal kaum noch Autos vom Reschen herab kamen, als sich ein Lieferwagen näherte und sie einen letzten, matten Versuch starteten, vom Fahrer mitgenommen zu werden. Das Fahrzeug stoppte, Handwerker Peter Rudig am Steuer hörte sich die „Leidensgeschichte“ der beiden Gestrandeten geduldig an. Er könne sie aber nur bis Tösens mitnehmen, gab er zu bedenken. Besser als nichts, sagten sich die Wartenden und zwängten sich dankbar zu ihm ins Fahrerhaus. Unterwegs kam man ins Gespräch. Die Anhalter erfuhren von ihm, dass er noch weit bis über den üblichen Feierabend hinaus in Nauders gearbeitet hatte, um vor Pfingsten ein Projekt abzuschließen und nun auf der Heimfahrt nach Tösens war.

In Tösens angekommen, bog Peter am Steuer nicht in die Gemeinde ab. Seine Begleiter machten ihn darauf aufmerksam, dass er die Ausfahrt verpasst habe. Nein, erklärte er ihnen, er habe sich entschlossen, sie nun gleich bis zum Bahnhof in Landeck zu fahren. Dort war der Jubel der drei Wartenden aus der Gruppe, die schon vorher die beiden jungen barmherzigen Samariter gefunden hatten, die sie nach Landeck mitgenommen hatten, groß. Sie hatten schon befürchtet, die beiden Vermissten in dieser Nacht nicht wiederzusehen. Winkend und mit dem guten Gefühl, dass es doch noch Mitmenschen gibt, die sich durch Hilfsbereitschaft auszeichnen, verabschiedete man sich.