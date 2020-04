Hätte Stefanie Böck auch nur die leiseste Ahnung gehabt, in welche Gefahr sie sich begibt, wäre sie am 7. März nicht frühmorgens in einen Bus voller Skifahrer gestiegen, der sie zusammen mit ein paar Freundinnen nach Ischgl brachte. So aber erlebte sie einen unbeschwerten, sonnigen Tag auf der Piste und beim Après-Ski. Spät am Abend reiste Böck wieder zurück nach Isny im Allgäu – und mit ihr das Coronavirus.

Wie so viele andere Skiurlauber infizierte sich die 40-Jährige in dem beliebten Tiroler Skiort mit dem Virus, das nach und ...