Öpfinger Sportanlage wird im Oktober fertig

Der Landtagsabgeordnete und CDU-Generalsekretär Manuel Hagel war am Dienstagnachmittag zu Besuch in der Gemeinde Öpfingen. Hagel informierte sich bei Bürgermeister Andreas Braun über die Fortschritte der Sanierungsarbeiten auf dem Gemeindeverbindungsweg nach Oberdischingen und den Arbeiten zur Vollsignalisierung der Ampelanlage an der B 311. Zum Abschluss informierte sich Hagel noch bei einem Vor-Ort-Termin über den aktuellen Stand zur Sanierung der Sportanlage der SG Öpfingen.

„Ich finde den Zusammenhalt hier in der Gemeinde toll“, resümierte Manuel Hagel nach dem Termin in Öpfingen. Hier zeige sich, dass, wenn Dinge gemeinsam gemacht würden, dies auch zu besserer Lebenqualität führe. Hagel lobte im gleichen Atemzug auch die Arbeit von Bürgermeister Braun, der „wie die Faust aufs Auge zu dieser Gemeinde passt“.

Derzeit laufen an dem Gemeindeverbindungsweg noch Arbeiten, berichtete Bürgermeister Andreas Braun. Der Weg werde derzeit auf einer Strecke von rund 1,4 Kilometern komplett erneuert. „Das wird mit 45 000 Euro durch das Land gefördert, das freut uns natürlich“, so der Schultes. Daneben waren auch die Arbeiten an der Ampelanlage am Knotenpunkt zur B 311. „Hier liegen die Arbeiten gut im Zeitplan“, berichtete der Bürgermeister an den Landtagsabgeordneten. Derzeit sei geplant, dass die Vollsignalisierung Ende Juni in Betrieb geht. „Wir haben da schon in 2016 einige Vorarbeiten geleistet, sodass wir auch hier sehr gut im Zeitplan liegen“, sagte Braun.

Anschließend ging es für Hagel und Braun zu einem Vor-Ort-Termin an der Sportanlage in Öpfingen. Diese wird derzeit für rund 545 000 Euro saniert, unter anderem entsteht dort ein neuer Trainingsplatz für die Fußballer. Gefördert wird das ganze durch den Württembergischen Landessportbund (WLSB) mit 102 000 Euro und noch einmal mit weiteren 50 000 Euro aus dem Ausgleichstock des Landes Baden-Württemberg. „Die Förderung durch den WLSB wurde sogar noch einmal deutlich erhöht. Das freut uns natürlich alle sehr“, sagte Kneißle im Gespräch mit Hagel.

Ursprünglich war eine Förderung des Bauvorhabens mit nur 80 000 Euro geplant gewesen. Und die Arbeiten schreiten gut voran, konnte der ehemalige langjährige Vorsitzende und Bauleiter, Hubert Kneißle, vermelden. Das war auch zu sehen. Inzwischen ist die ausführende Firma Kutter mit den Erdbewegungsarbeiten so gut wie fertig, derzeit wird eine sieben Zentimeter dicke Sandschicht aufgetragen, gegen Ende des Monats ist vorgesehen, den Rasen einzusäen. Wenn alles hinhaue, könne „am 3. Oktober alles feierlich eingeweiht werden“, sagte Kneißle.

