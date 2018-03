Öpfinger feiern ihr 37. Starkbierfest

ÖPFINGEN - Auch am Sonntag wurde in der blau-weiß dekorierten Mehrzweckhalle in Öpfingen kräftig gefestet. Unter dem Motto „Hau da Schbonta nei“ veranstaltete der Musikverein Öpfingen am Wochenende das allbekannte Starkbierfest.

Am Samstagabend erlebten die Festgäste einen Abend mit Comedy und Musik. Die Spitzenakteure Alois und Elsbeth Gscheidle boten den Gästen ein erstklassiges schwäbisches Kabarett. Das Comedy-Duo berichtete von ihrem Alltag in einer typischen schwäbischen Ehe. Da fand sich der Ein oder Andere in mancher Situation wieder und es blieb kein Auge trocken. Die Kabarettisten philosophierten über alltägliche Situationen und Themen wie Fußball oder die Kirche. So mancher fand sich als Mitspieler auf der Bühne wieder und nahm so an einem wahren Feuerwerk der Blödelei teil.

„Das Kabarett war einfach genial! Bereits drei Wochen vorher waren wir schon ausverkauft!“ berichtet Vorstand Rudolf Kneißle begeistert. Zusammen mit den beiden Vorständen Susanne Keller und Nadine Winkler veranstaltete er das wohlbekannte Starkbierfest. Außerdem wurden die Festgäste durch die Blaskapelle Oberschwaben musikalisch unterhalten. Die Musikanten, die aus dem Landkreis Alb-Donau, Biberach und Ravensburg kommen, haben sich voll und ganz der Blasmusik verschrieben. Unter den oberschwäbischen Musikanten befanden sich mit Trompeter Christoph Böllinger und Posaunist Lukas Andelfinger auch zwei Öpfinger.

Unter dem Motto „bayerische Gemütlickeit“ begann am Sonntag das Starkbierfest mit dem traditionellen Frühshoppen. Anschließend kam der beliebte „Weißwurst-Express“ in der Festhalle wieder kräftig zum Einsatz. Die Gäste wurden mit kesselfrischen Weißwürsten, süßem Senf und natürlich Brezeln direkt an ihrem Tisch versorgt. Neben dem „Weißwurst-Express“ durfte natürlich auch der „Schnäpsle-Express“ nicht fehlen. Egal ob „Saurer Joster“, „Ramazotti“ oder der klassische „Obstler“, hier kam jeder auf seine Kosten. Mittags standen dann knusprige Schweinshaxen, Leberkäse, fränkische Rostbratwürste, Leberknödelsuppe sowie Grillbraten und dazu Kraut oder Kartoffelsalat, auf der Speisekarte. Nachmittags genossen die Gäste einen warmen Kaffee mit leckeren selbstgemachten Kuchen und Torten. Die Kapelle „Wahnsinn“ sorgte für die musikalische Unterhaltung, bei der echte bayerische Stimmung aufkam.

Die Termine und der Showact für das 38. Starkbierfest im nächsten Jahr stehen bereits fest. 2019 findet das beliebte Fest der Öpfinger am 23. und 24. März statt. „Am Samstagabend können sich unsere Gäste auf die „Hillu’s Herz Dropfa“ freuen.“ teilt Vorstand Rudolf Kneißle mit.