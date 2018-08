Ölspur führt zu Unfall.

Leicht verletzt worden ist ein 18 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall am Donnerstagmittag gegen 13.45 Uhr. Seine ebenfalls 18 Jahre alte Sozia blieb unverletzt.

Der Zweiradfahrer fuhr zur Unfallzeit auf der Abfahrt der B 29 in Richtung Lorch-Waldhausen. Dort rutschte das Motorrad wegen einer frischen Ölspur weg und die beiden 18-Jährigen stürzten zu Boden. Der am Motorrad entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Ölspur verlor sich in Richtung Parkplatz Plüderhausener Badesee.