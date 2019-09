Lindau (lz) - In der Schneehalde hat ein bislang Unbekannter am Freitag, 20. September, zwischen 17 und 19 Uhr Ölfarbe über den Gehweg verschüttet, die von dort in den Gully des Regenwasserkanals lief. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall. Wer etwas beobachtet hat, soll sich unter Telefon 0 83 82 - 9100 melden.