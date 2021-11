Christen feiern den Beginn der Adventszeit

- Thomas Haller und Lukas Nagel eröffnen zusammen mit Schola, Instrumenten und Orgel den ökumenischen Gottesdienst. In der Stadtkirche erklingt der Eingangschor der Kantate BWV 61 „Nun komm der der Heiden Heiland“ von Johann Sebastian Bach. Diakon Thomas Bieg und Dekan Ralf Drescher entzünden feierlich die erste Kerze am Adventskranz. Es ist seit vielen Jahren ein schöner Brauch, dass Christen in der Stadt die Adventszeit gemeinsam mit einem ökumenischen Gottesdienst beginnen. In seiner Predigt hebt Dekan Ralf Drescher darauf ab, dass im Advent das Licht der Hoffnung und der Freude zu den Menschen kommt und damit das Ende der Nacht. „Wir erheben uns aus der Tiefe der Dunkelheit, machen uns auf und gehen der Weihnacht entgegen. Das Reden von der Ankunft Gottes erinnert uns - wie jedes Jahr - an dieses wunderbare Geheimnis. Kein Dunkel ist so tief, dass es nicht durch Gottes Licht erhellt werden könnte und keine Last oder Schuld so groß, dass sie nicht durch Gottes Liebe aufgehoben und verwandelt würde.“