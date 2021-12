Ökumenische Aktion „Sternefunkeln“ erfüllt Kinderwünsche in Aulendorf

Wieder einmal haben die Aulendorfer ein weites Herz gezeigt. Die Aktion „Sternefunkeln“ der katholischen Kirchengemeinde St. Martin und der evangelischen Thomasgemeinde ist auch in diesem Jahr sehr erfolgreich gewesen, wie es in einer Pressemitteilung der Thomaskirchengemeinde heißt. Die Bereitschaft der Aulendorfer Bevölkerung, zu Weihnachten den Geschenkwunsch von Kindern aus Familien mit niedrigem Einkommen zu erfüllen, sei groß gewesen. So waren die Wunschsterne, die in den beiden Kirchen ausgehängt waren, schon recht schnell verteilt. Nachdem die Geschenke besorgt und in den beiden Pfarrämtern abgegeben waren, konnten laut Mitteilung insgesamt 96 Weihnachtsgeschenke von den Kindern und ihren Familien im Katholischen Gemeindehaus abgeholt werden. Die Freude sei auf allen Seiten groß gewesen. Für das Organisationsteam mit Diakon Willy Schillinger, Rita Dietrich, Sabine Weag und Pfarrer Jörg Weag sei es bewegend gewesen, die Begeisterung und Dankbarkeit bei den Kindern zu erleben. „Die beiden Aulendorfer Kirchengemeinden und das Organisationsteam bedanken sich bei allen, die es möglich gemacht haben, einen Weihnachtswunsch zu erfüllen und Kinderherzen höher schlagen zu lassen“, heißt es in der Mitteilung abschließend.