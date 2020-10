Ökologisch arbeitende Betriebe in ganz Baden-Württemberg öffnen noch bis Ende November Tür und Tor, um den Ökolandbau und seine Erzeugnisse erlebbar zu machen. Neben Veranstaltungen auf Bio-Betrieben und öffentlichen Plätzen sind in diesem Jahr auch virtuelle Formate geplant, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Ravensburg. Auch in der Bio-Musterregion Ravensburg werden Veranstaltungen angeboten.

Im Mittelpunkt der Öko-Aktionswochen stehe die Erzeugung biologischer Lebensmittel in Verbindung mit regionaler Wertschöpfung, heißt es in dem Schreiben weiter. Führungen, Workshops und Tastings sollen die Vielfalt der Bio-Produkte in und aus Baden- Württemberg erlebbar machen und aufzeigen, wie regionale Wertschöpfungsketten eine stabile, nachhaltige und gesunde Versorgung vor Ort sicherstellen – bei gleichzeitig kurzen Transportwegen.

Dafür geben Bio-Erzeuger und Akteure aus Verarbeitung, Handel und Gastronomie sowie viele weitere Partner des Ökolandbaus Einblicke in die ökologische Arbeitsweise. Das neu etablierte Format der Öko- Aktionswochen stelle im Heimatländle des ökologischen Landbaus die Verbindung aus biologischer und regionaler Landwirtschaft in den Fokus, schreibt das Landratsamt.

Die Veranstaltung richte sich an alle, die sich für ökologische Ernährung und eine nachhaltige Lebensweise interessieren. Pandemiebedingt ist für viele Veranstaltungen eine Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen sind unter www.oeko-aktionswochen-bw.de zu finden. Organisiert werden die Aktionswochen von der Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (AÖL) Baden-Württemberg.