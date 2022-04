Öchsle-Bahn startet am 1. Mai

Warthausen (sz) – Am kommenden Sonntag, 1. Mai, wird die Lok Berta wieder erstmals das Öchsle durch die oberschwäbische Landschaft zwischen Warthausen und Ochsenhausen ziehen. Wie die Betriebsgesellschaft mitteilt, bleiben auf der etwa 70 Minuten dauernden Fahrt die Fahrpläne unverändert. Auch der Sommerwagen mit Cabriofeeling und der Speisewagen sollen in jedem Zug wieder mit dabei sein, heißt es. Alle verfügbaren Plätze stehen den Passagieren wieder zur Verfügung. Es gebe keinerlei Corona-Auflagen mehr, auch keine Maskenpflicht. Eine Reservierung sei ebenfalls nicht mehr notwendig. Die Fahrpreise sollen trotz gestiegener Energiekosten stabil bleiben. „Wir wollen unseren Fahrgästen die pure Eisenbahnromantik in diesem Jahr wieder in nahezu vollem Umfang bieten“, sagt Andreas Albinger, Geschäftsführer der Öchslebahn-Betriebs GmbH, in einer Pressemitteilung.

Während der Wintermonate seien in den Lokschuppen in Warthausen und Ochsenhausen Lokomotiven und Waggons gewartet und einzelne Reparaturen erledigt worden. Laut Benny Bechter, Vorsitzender des Schmalspurvereins, sei die obligatorische Testfahrt hervorragend verlaufen und man könne sich deshalb jetzt auf eine tolle Öchsle-Saison 2022 freuen.

Das Öchsle fährt bis Mitte Oktober an jedem Sonntag sowie am ersten Samstag im Monat ab Warthausen bei Biberach um 10.30 und 14.45 Uhr, ab Ochsenhausen um 12 und 16.15 Uhr. Vom 14. Juli bis Mitte September verkehrt der Zug zusätzlich donnerstags. Darüber hinaus werden zahlreiche Sonderfahrten angeboten.

Reservierungen ab zehn Personen kostenlos möglich, für alle anderen Fahrgäste sind immer genug Sitzplätze im Zug vorhanden. Gruppenführungen und weitere Infos auch unter Telefon 07352 / 92 20 26 oder online unter www.oechsle-bahn.de.