Ärzte entfernen 90-Kilogramm-Tumor in Vietnam

Hanoi (dpa) - Ein Mann mit einem 90 Kilogramm schweren Tumor am Bein wird in Vietnam von einem amerikanischen Spezialisten operiert. Die Ärzte hätten in Ho Chi Minh-Stadt mit dem gefährlichen Eingriff begonnen, sagte der Bruder des Patienten Reportern. Der Mann habe eine Überlebenschance von 50 Prozent, heißt es vom Krankenhaus. Der Patient ist 32 Jahre alt. Der Tumor wächst seit seinem zweiten Lebensjahr und ist mehr als einen Meter lang. Er hat seine Wirbelsäule und Hüfte verformt, die Blutzirkulation ist behindert.