Ärmel hochkrempeln fürs Maifest

„Münchenreute bebt – Blasmusik am laufenden Band“, unter diesem Motto richtet der Musikverein Blönried-Zollenreute am kommenden Wochenende sein Maifest aus. Vier Tage lang, von Freitag, 25. Mai, bis Montag, 28. Mai, spielen Blasmusikvereine, gibt es Party im Festzelt und am Sonntag sind Hela- und Oldtimer-Freunde mit ihren Raritäten vor Ort. Vor der Feuerlaune heißt es aber, Hemdärmel hochkrempeln.

Auf dem Festplatz in Münchenreute sind am frühen Dienstagabend wieder einige Helfer im Einsatz. „Das Zelt haben wir schon am Samstag aufgebaut, damit es nicht zu stressig wird“, erklärt Eugen Zweifel, stellvertretender Vorsitzender des Musikvereins. Auch der vor ein paar Jahren von den Musikern selbst gebaute Holzboden ist bereits verlegt und unter dem Zeltdach hängen die rot-weißen Deko-Girlanden. Jetzt steht der Innenausbau an: Wasserleitungen verlegen, Theken, Bar und Bierstand auf und Türen einbauen.

25 auf 40 Meter, so groß ist das Zelt. 1000 bis 1200 Menschen können dort feiern. Das einstige „Gartenfest“ des Musikvereins, wie es mancher noch immer nennt, ist als Münchenreuter Maifest heute noch eines der großen Zeltfeste in der Region. Um ein Fest dieser Größenordnung stemmen zu können, ist der Musikverein auf viele Helfer angewiesen: vor allem natürlich die Musiker und deren Angehörige, aber eigentlich, sagt Zweifel, helfe das ganze Dorf mit.

„Es ist die einzige Einnahmequelle, die der Musikverein hat“, erklärt Zweifel, weshalb der Verein das Fest – trotz einer Woche Arbeit nach Feierabend, viel Vorbereitung und Aufwand – immer wieder gerne ausrichtet. Aus den Einnahmen würden das gleich neben der Festwiese gelegene Probelokal, die einstige Münchenreuter Schule, finanziert, oder auch die Jugendausbildung und der Dirigent. Dafür stellt der Verein am Wochenende ein ordentliches Programm auf die Beine.

Erstmals gibt es in diesem Jahr am Freitag um 19 Uhr einen Fassanstich. Anschließend spielen der Musikverein Obereisenbach, der Musikverein Blitzenreute und die Stadtkapelle Aulendorf auf. Zudem hat sich der Verein für den Abend eine Art Gewinnspiel einfallen lassen. Die größte bis 21.30 Uhr angemeldete Gruppe erhält unter anderem ein Spanferkel.

Am Samstag, 26. Mai, spielt die Partyband „Dirndlknacker“, Einlass ist ab 20 Uhr, der Eintritt kostet 8 Euro. Den Jugendschutz habe man dabei im Blick, versichert Zweifel. „Wir haben Security da und es gibt verschiedene Armbänder.“ Entsprechend sei klar erkennbar, wer nach Hause müsse und wer was an Getränken ausgeschenkt bekomme.

Hela-Traktoren und Oldtimer

Der Sonntag ist dann als Familientag gedacht. Los geht es um 9.30 Uhr mit einem Familiengottesdienst. Im Anschluss unterhalten der Musikverein Schlier und der Musikverein Renhardsweiler. Für die kleinen Festbesucher gibt es ein Bastelangebot und eine Hüpfburg. Selbstredend gibt es Mittagessen, Kaffee und selbst gemachten Kuchen. Zudem werden rund um das Festzelt Hela-Traktoren und Oldtimerfahrzeuge gezeigt. 150 waren es im Vorjahr.

Seinen Ausklang findet das Fest mit einem Feierabendhock am Montag, 28. Mai, mit verschiedenen Wurstsalatvariationen. Ab 18 Uhr spielen die Jugendkapelle Beatz und anschließend die „Münchenreuter Blasmusik“ auf.