Ärger mit Liquid: LCS-Star Doublelift kehrt zu TSM zurück

Von Schwäbische Zeitung

Seit Montag gilt in ganz Baden-Württemberg die Maskenpflicht für Kunden in Geschäften sowie im ÖPNV. „Wir halten die Maskenpflicht generell für sinnvoll, weil man auch mit einfachen Stoffmasken seine Mitmenschen schützen kann“, so Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck. „Aus diesem Grund ergänzen wir die Landesverordnung noch um einige Punkte.“

Ab Mittwoch gilt dann in Tuttlingen zusätzlich zu Geschäften und dem ÖPNV die Maskenpflicht auch für den Wochenmarkt, Kindertagesstätten und Kindergärten – allerdings nur für Eltern, die ...