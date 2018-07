Äpfel in herzhaften Gerichten verwenden

Bonn (dpa/tmn) - Äpfel schmecken nicht nur roh oder im Kuchen, sie passen auch gut zu pikanten Speisen. Ob in deftigen Suppen oder als Beilage zum Schweinefilet - auf die Mischung kommt es an.

Klassiker sind etwa Apfelstücke in herzhaftem Rotkohl oder eine gebratene Gans mit Apfelfüllung. Im Rheinland beliebt ist das Gericht „Himmel un Ääd“ aus Salzkartoffelwürfeln und Apfelmus, erläutert das Pressebüro Obst und Gemüse in Bonn.

Aber auch in deftigen Suppen können Äpfel Platz finden: zum Beispiel in Kombination mit Karotten, Kartoffeln, Kürbis, Pastinaken, Rosenkohl oder Sellerie. Verfeinert werden kann eine Gemüse-Apfel-Suppe etwa mit Ingwer, Speck, Schinken, Majoran, Meerrettich, Maronen, Salbei oder Curry. Und schließlich bieten sich Äpfel auch als Beilage an: Als Beispiel nennt das Pressebüro Apfel-Möhren-Gemüse zu Schweinefilet.