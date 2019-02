Älteste Fachschule Deutschlands wird 150 Jahre alt

Wetzisreute (sz) - Das landwirtschaftliche Fachschulwesen im Landkreis Ravensburg feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen. Was 1869 als Schulversuch startete, wurde nun in Wetzisreute im Rahmen eines Jubiläumsschülerabends mit Festakt zusammen mit 700 Gästen gefeiert. Mittlerweile ist die Fachschule für Landwirtschaft Ravensburg die älteste noch bestehende landwirtschaftliche Fachschule in Baden-Württemberg, geht aus der Pressemitteilung des Landratsamts hervor. Ehemalige Schüler aus den vergangenen 50 Jahren waren der Einladung gefolgt.

Der Schülerabend hat an der Fachschule Ravensburg bereits eine lange Tradition. Schon Anfang des 19. Jahrhunderts diente er – damals noch unter der Woche – dem persönlichen Austausch zwischen Lehrern und Schülern. Inzwischen treffen sich bei dieser Veranstaltung seit vielen Jahrzehnten einmal im Jahr aktuelle und ehemalige Schüler, um sich auszutauschen und gemeinsam zu feiern.

Im Rahmen von Projektarbeiten beschäftigten sich die derzeitigen Studenten mit dem Thema „Fachschule damals – heute – morgen“, und präsentierten den Gästen mit Witz und Charme, wie sich die Fachschule in der Vergangenheit dargestellt hat, wie sie heute erlebt und gelebt wird und wie die Fachschule und damit auch die Landwirtschaft nach ihrer Vorstellung in der Zukunft aussehen wird. Neben dem Landbau spielt an der Fachschule für Landwirtschaft nach wie vor die Hauswirtschaft mit Sitz in Bad Waldsee eine wichtige Rolle. Sie leistet seit vielen Jahren einen wertvollen Beitrag zur Qualifikation in der ländlichen Hauswirtschaft. Mit einem Beitrag wurde im Rahmen eines Interviews mit einer ehemaligen und einer aktuellen Absolventin der Hauswirtschaftsklasse der Wandel in der Fortbildung aber auch der Wandel der Aufgaben in der ländlichen Hauswirtschaft aufgezeigt.

Besonders stolz war die Fachschule auf den letzten „Schülerbeitrag“. Dass die Fachschule ihren Absolventen nahezu ein Leben lang verbunden bleibt, zeigte Bruno Sauter aus Schlier, Absolvent der Fachschule für Landwirtschaft aus dem Jubiläumsjahrgang 1969/1970. In Form eines Gedichtes zeigte er, wie er die Fachschule erleben durfte. Der Fachschulzeit folgte eine lebenslange Freundschaft im Klassenverband mit regelmäßigen Treffen.

Nach dem offiziellen Teil des Jubiläumsschülerabends feierten die Gäste bis in die frühen Morgenstunden. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Bauernkapelle unter der Leitung von Eugen Maucher. Viele Absolventen der Fachschule sind bei der Bauernkapelle Mitglied, da sie ihren Ursprung in der Schülerkapelle der Fachschule für Landwirtschaft Ravensburg hat.

In diesem Jahr wurden neun junge Landwirtschaftsmeister, allesamt Absolventen der Fachschule Ravensburg für ihre Leistungen geehrt.