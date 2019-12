Älterer Mann will kleines Mädchen sexuell missbrauchen

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass ein mutmaßlicher Sexualstraftäter jetzt in Untersuchungshaft sitzt.

Am Freitag gegen Mittag informierte ein Zeuge die Polizei in Mainhardt darüber, dass er einen älteren Mann gesehen hatte, der mit einem kleinen Mädchen an der Hand das Gewerbegebiet durchquerte. Wenige Minuten später trafen die Polizeibeamten aufgrund eines Hinweises an der Wohnung eines Verdächtigen ein und überprüften den dort wohnhaften älteren deutschen Staatsangehörigen. Im Zimmer des Mannes befand sich auch ein kleines Mädchen. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits sexuelle motivierte Handlungen vorgenommen hatte.

Der Tatverdächtige wurde am Samstag einem Richter vorgeführt, welcher einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte, so dass der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden konnte. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heilbronn, Außenstelle Schwäbisch Hall, und der Kriminalpolizei Schwäbisch Hall dauern an.