Ägypten: Gespannte Ruhe am Revolutionsfeiertag

Kairo (dpa) - Am dritten Jahrestag der Revolution gegen das Mubarak-Regime hat in Kairo zunächst gespannte Ruhe geherrscht. Die Straßen waren menschenleer, über der Stadt kreisten Militärhubschrauber. Schon am Vortag hatten Armeepanzer den Tahrir-Platz hermetisch abgeriegelt. Er war vor drei Jahren das Epizentrum der Massenproteste gegen Langzeitherrscher Husni Mubarak. Im Laufe des Tages soll dort eine Kundgebung der Anhänger der Übergangsregierung stattfinden. Gestern waren bei Bombenanschlägen in Kairo sechs Menschen getötet und fast 100 weitere verwundet worden.