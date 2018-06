„Westallgäu Tourismus“: Hergatz sagt Ja

Seit acht Jahren arbeiten 13 Städte und Gemeinden im Westallgäu als „Werbegemeinschaft Westallgäu“ zusammen, um den Tourismus zu fördern. Der formlose Zusammenschluss, der rein rechtlich als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) einzustufen ist, soll jetzt in einen Verein „Westallgäu Tourismus“ umgewandelt werden.

Hergatz hat nun als erste Gemeinde entschieden, als Gründungsmitglied beizutreten. Neun von zwölf Räten stimmten dem Beitritt zu. Mit dem Vorbehalt, dass alle anderen Kommunen auch wieder dabei sind. Eine Ausnahme bildet Scheidegg, das sein eigenes touristisches Profil als Gesundheitsstandort weiter ausbauen will und deshalb nicht Mitglied werden, sondern nur kooperieren will. Das Budget bleibt in seiner bisherigen Höhe von 60000 Euro, festgeschrieben auf drei Jahre, und wird in eine Beitragsordnung überführt. Nach dem neu erarbeiteten Schlüssel, dem unter anderem Übernachtungszahlen und Zweitwohnungen zugrunde liegen, entfällt auf Hergatz künftig ein jährlicher Beitrag von knapp 369 Euro. Bisher waren es 180 Euro, die an die Werbegemeinschaft gingen.

„Kleiner Betrag für große Leistung“

Was gezahlt würde, sei „ein relativ kleiner Betrag für eine große Leistung“, warb Bürgermeister Uwe Giebl im Gremium um Zustimmung für den neuen Verein, der die erfolgreiche inhaltliche Arbeit der letzten Jahre fortführen will. Der Vorstand wird mit nur vier Mitgliedern (drei Bürgermeister und das regionale Tourismusmanagement des Landkreises als Geschäftsführung) schlank besetzt sein. (hip)